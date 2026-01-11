Obavijesti

POVRATAK U UAE

Nekadašnji trener Dinama blizu novog posla na Bliskom istoku

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Druga HNL, NK Rudeš - GNK Dinamo II | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nekadašnji trener Dinama Damir Krznar prema pisanju medija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uskoro će sjesti na klupu Khor Fakkana, kluba s dna prvenstva. S Dinamom je uzeo dvostruku krunu 2021. godine

Bivši strateg Dinama Damir Krznar (53) blizu je novog trenerskog angažmana. Prema pisanjima medija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Krznar bi uskoro trebao biti predstavljen u 11. klubu lige Khor Fakkanu koji ima 11 bodova u 12 kola. U studenom je napustio klupu mađarskog Ujpešta u kojem je bio od početka svibnja 2025. godine. 

Krznar podnio ostavku u Dinamu VIDEO
Krznar podnio ostavku u Dinamu | Video: GNK Dinamo

Ovo mu nije prvi trenerski posao na Bliskom istoku jer je bio pomoćni trener Zoranu Mamiću u saudijskim prvoligašima Al-Nassru i Al-Ainu te u UAE-ovom klubu Al-Ainu. Na klupi 'modrih' vodio je 48 utakmica od ožujka do prosinca 2021. godine. Pobijedio je 29, remizirao 11 i gubio osam puta te osvojio dvostruku krunu sa Zagrepčanima. 

Nakon Dinama trenirao je slovenske prvoligaše Maribor i Celje. S Celjem, trenutačno vodećom momčadi slovenske lige, osvojio je prvenstvo u sezoni 2023./24. U trenerskoj karijeri bio je još u nekoliko navrata pomoćni trener 'modrih' te strateg druge ekipe Dinama. 

