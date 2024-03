Neki HNL klubovi ne bore se ni za što, a ipak forsiraju veterane

Liga bez briga. Tako u javnom diskursu zovu klubove u HNL-u koji se ne bore za Europu ili za ostanak. Pod tu kapu možemo svesti Goricu, Varaždin, Slaven Belupo i Istru. Rudeš je oplakan odavno. Za naslov se tuku Rijeka, Hajduk i Dinamo, a za četvrto mjesto, posljednje koje bi moglo i trebalo voditi u Europu - Osijek i Lokomotiva.

Klubovi koji se ne bore ni za što, osim za bolji plasman na ljestvici i koju tisuću eura više od TV prava, imaju priliku razvijati i gurati mlade igrače. Teško je onda, primjerice, shvatiti sportsku politiku Varaždina, koja se u utakmici protiv Istre okrenula veteranima.

Sportsku politiku kluba sa sjevera Hrvatske vodi Nikola Šafarić (43), ikona HNL-a i nekoć sjajni, plemeniti veznjak. Krajem prošle godine preuzeo je i trenersku funkciju, budući da se zbog bolesti morao povući Mario Kovačević (48). Varaždin je sedmi, sigurno brodi HNL-om, ali napravio je Šafarić niz propusta kao sportski direktor.

Primjerice, dopustio je da makedonski reprezentativac Agon Elezi (23) uđe u zadnjih šest mjeseci ugovora. Varaždin je igrača morao pustiti za simboličnu odštetu u Bochum. Da se s Elezijem razgovaralo ranije (na vrijeme) i potpisalo produljenje, Varaždin bi možda u zimskom prijelaznom roku bio u boljoj pregovaračkoj poziciji sa zainteresiranim klubovima.

Oko novog ugovora, pak, pregovara se s iskusnim Marijem Marinom (34). Radi se o korektnom zadnjem veznom, ali i o igraču koji je ove sezone čak 10 puta ulazio s klupe od 21 nastupa, koliko je skupio. Dakle, veteranu koji nije standardan u prvih 11 nudi se produljenje.

U spomenutoj utakmici Varaždina protiv Istre na klupi su ostali Tin Levanić, jedan od najtalentiranijih juniora u Hrvatskoj uopće. Ni minute nije dobio branič Luka Škaričić (22), koji je svojevremeno bio velika perspektiva Hajduka. Napadač Niko Domjanić (21) ušao je u drugoj minuti sudačke nadoknade umjesto Marka Dabre.

Domjanić je svojevremeno bio najbolji strijelac juniorske lige, velika perspektiva. Prilike uglavnom dobiva na kapaljku, ali i takve je znao iskoristiti, zabijao je pogotke. Domjanić je imao inozemne ponude, ali klub ga nije puštao.

Varaždin je inzistirao da potpiše novi ugovor, a igrač je to i učinio, paraf je stavio do 2026. godine. Nije bilo stimulirajuće za Domjanića što je Varaždin u zimskom prijelaznom roku doveo Tomislava Gudelja iz Croatije iz Zmijavaca i Marka Dabru iz Kine. Dakle, nova dva napadača. Bio je to jasan znak da mu u Varaždinu ne vjeruju.

Uprava Varaždina, čujemo, nije zadovoljna Šafarićevim radom. Niz je tu nelogičnosti. Varteks je svojevremeno kasu punio prodajom svojih dijamanata. Davor Vugrinec za četiri milijuna eura prodan je svojevremeno u Trabzonspor, Saša Bjelanović za dva i pol milijuna eura u Como, Kristijan Ipša za 500.000 eura u Cottbus...

Danas Varaždin (koji bi se trebao naslanjati na ostavštinu Varteksa) nema isprofiliranih mladih igrača, onih koje bismo mogli nazvati projektima kluba. Budućnost za klub sa sjevera Hrvatske u ovom trenutku ne izgleda dobro...