'Neki igrači prije 10 godina nisu imali ni za kavu, a danas više nema osobnih bankrota...'

Hrvatska udruga Nogometni sindikat, skraćeno HUNS, jedna je od najpozitivnijih priča domaćeg sporta već godinama. Spomenuta udruga od 16. do 26. lipnja organizirala je u Zagrebu deseti kamp za profesionalne igrače bez ugovora.

POGLEDAJTE VIDEO: HUNS pobijedio Goricu 2-1

'Za kamp se javilo 40-ak igrača'

- Ovo je, bez sumnje, najbolji kamp koji smo organizirali. Bila su 23 igrača. Mjesta su popunjena u ekspresnom roku. Javilo nam se između 40 i 50 nogometaša. Prednost su imali redovni članovi HUNS-a i oni koji to žele postati, s uvjetom da su u nekom periodu karijere imali profesionalni ugovor. Zovu i stranci, ali prioritet imaju domaći - kaže nam Mario Jurić, glavni tajnik HUNS-a.

Polaznici ljetnoga kampa trenirali su na Maksimiru, na terenu "Zlatko Cico Kranjčar". Bilo je vrlo zanimljivih igrača, a trenirali su pod paskom Ivice Landeke (43).

Golman Renato Josipović (22) bio je dio one čuvene Dinamove generacije koja je u Ligi prvaka mladih 2020. u osmini finala izbacila Bayern. Francuski Hrvat Sacha Marasović (25) prošao je školu Olympique Marseillea, a prošle sezone igrao je za Šibenik i Tabor Sežanu. Napadač Leon Kreković (23) bio je u Hajduku, prošle sezone u Šibeniku, ali nije se naigrao (17 utakmica u HNL-u).

Foto: HUNS

'Igračima osiguravamo hranu, opremu, smještaj'

Polaznici HUNS-a odigrali su i dvije prijateljske utakmice. Na Rujevici je s 2-1 bolja bila Rijeka, a u Gorici je HUNS iznenadio i pobijedio Goricu 2-1.

- U obje utakmice po gol je zabio spomenuti Kreković. Meni je nevjerojatno da Marasović i on prošle sezone nisu imali značajniju minutažu u Šibeniku. Radi se o kvalitetnim igračima. Da su se u Šibeniku pri izbori igrača za prvih 11 vodili kvalitetom, spomenuti bi igrači igrali. Klub sa Šubićevca možda bi i ostao u ligi - kaže Jurić, bivši nogometaš Dinama, Slavena, Istre...

Jurić i ostali iz Nogometnog sindikata paze da igračima ništa ne nedostaje.

- Nije lako organizirati takve pripreme. Svim sudionicima kampa osigurana je sportska oprema, sportska prehrana i UZV srca, a za sve one igrače koji dolaze iz udaljenih mjesta osiguran je i smještaj. Jedne takve, desetodnevne pripreme, koštaju 20-ak tisuća eura. Treba platiti najam terena, prijevoz na utakmice - kaže Jurić pa dodaje:

- S financiranjem nam pomaže FIFPRO (Međunarodna federacija profesionalnih nogometaša, op. a.), a dio novca dolazi kroz donacije.

Foto: HUNS

'Više od 90 posto igrača nađe klub'

Ima li nakon kampa upita za igrače?

- Naravno! Pogotovo nakon ovakvih rezultata protiv prvoligaških klubova. Očekujem da će kroz nekoliko dana dio njih pronaći klub. Više od 90 posto nogometaša nakon priprema s HUNS-om pronađe klub.

Koji su najpoznatiji polaznici vaših kampova?

- Dio HUNS-ova kampa jedne godine bio je Josip Vuković, danas nogometaš Hajduka. Potom Leonard Mesarić, koji je nastupao za Dinamo. Goran Ljubojević, Aljoša Vojnović... - s ponosom ističe Jurić pa dodaje:

- Sretni smo zbog Jakova Medića, koji je bio dio HUNS-ova kampa 2017. Nakon toga kampa uzela ga je Istra 1961. Danas je član njemačkog drugoligaša St. Paulija. Ponajbolji je stoper druge lige. Za njega već stižu ponude 'teške' četiri-pet milijuna eura iz Bundeslige. Veselimo se takvim stvarima, svi smo kao jedna obitelj.

Foto: NK Rijeka

'Nogometaši preko nas upisuju studij'

HUNS pomaže i igračima koji žele studirati.

- Sindikat smo osnovali 2010., a registrirani smo 2011. Od tada pa do danas pomogli smo mnogima. Više od 60 nogometaša studiralo je preko nas. Godinama smo surađivali s danskom vladom. Godina na jednom tamošnjem fakultetu za sportski menadžment košta 8400 eura. Članovi HUNS-a plaćali su simboličnih 100 eura godišnje. Studij je trajao tri godine - kaže Jurić pa nastavlja:

- U Hrvatsku smo uvezli više od milijun i pol eura znanja. Studirali su Srebrenko Posavec, Mate Dragičević, Goran Ljubojević... Suradnja s Dancima završila je pretprošle godine. Oni su se nadali da će ljudi iz Hrvatske ostati tamo raditi. Sad surađujemo s jednim hrvatskim privatnim fakultetom. Članovi HUNS-a imaju povlaštenu cijenu...

Foto: HUNS

'Nema više osobnih bankrota'

Ove sezone u dijelu medija pojavila se informacija da će čelnici Rijeke igrače zbog lošijih nastupa kazniti smanjenjem plaća.

- Naravno da smo reagirali. Loše je to za imidž kluba. To nije način, to je protivno Fifinoj praksi. Nadamo se da se takve stvari više neće ponavljati.

Izjavili ste 2011. da su vas igrači zvali i kazali da nemaju za kruh i mlijeko. Kakva je situacija u hrvatskom nogometu danas?

- U trenutku osnivanja HUNS-a na arbitražama je s klubovima bilo 150 igrača. Godišnje sad imamo devet arbitraža, što je zanemariv broj. Sad je puno bolje. Iščistio se elitni rang hrvatskog nogometa. Nema više Intera, Karlovca..., klubova koji nisu izvršavali obaveze prema igračima - kaže Jurić pa pojašnjava:

- Nema više osobnih bankrota. Igrači su prije 10 godina bili u velikim problemima. Morali su otvoriti svoj obrt, sami plaćati doprinose, mirovinsko, zdravstveno, a novac nisu dobivali. Državu to nije zanimalo, ona je tražila svoje...

Foto: Nenad Crnko

'Odnos s HNS-om može biti i bolji'

Kakav je odnos HUNS-a i HNS-a?

- Odnos je dobar, ali može biti i bolji. Moramo zajednički riješiti problem amaterskih igrača u Hrvatskoj. Amateri gotovo svugdje u svijetu imaju pravo promijeniti klub u zimskom prijelaznom roku. Ne i kod nas. Suludo. Klubovi imaju pravo zadržavati papire igrača do ljeta. Zašto ti dečki iz nižih liga ne bi negdje zaradili koju stotinu eura više ako mogu?! HNS nam je još prošle godine obećao da će to riješiti, ali još ništa - zaključio je Jurić.