Čestitke dečkima na sjajnoj utakmici, cijela je bila na visokom nivou, kao i cijeli ciklus. Bili smo sjajni, motivirani, puni energije, uzeli sedam bodova i doveli se u sjajnu situaciju. Ima još puno posla, ali ovo je bilo sjajno. Poljud je poslao poruku koliko hrvatski narod voli reprezentaciju bez obzira na to koliko ju neki pokušavaju obezvrijediti. Vjerujem da će tako biti i u Slavoniji u listopadu, započeo je nakon pobjede protiv Slovenije (3-0) izbornik hrvatske reprezentacija Zlatko Dalić.

Odlično je odigrala hrvatska reprezentacija, mnogi bi rekli i napokon, ali sad su svi zadovoljni - odlična igra donijela je odličan rezultat. I to bez kapetana Luke Modrića kojeg su odlično nadomjestili Mario Pašalić i Marko Livaja. Ali, to ne znači da Luku više nećemo gledati u 'vatrenom' dresu.

- Ovo je pobjeda za našeg kapetana, Luka čekamo te u listopadu. Imamo kvalitetu i kad svi radimo svoj posao kako treba, kad budemo agresivni, kompaktni i momčad, to se isplatilo. Jedva čekamo da se Luka vrati, bit ćemo još bolji - pojasnio je izbornik.

Obrana je izgledala dobro, u napadu je također sve bilo kao što je trebalo i 'vatreni' su uhvatili željeni ritam prema Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

- Zadnjih pet utakmica u kvalifikacijama nismo primili gol što je fantastično. Dali smo osam golova, primili jedan, to je dobro. Napravili smo korak prema Kataru, ali treba to još potvrditi i odraditi. Ne smijemo se opuštati. No, ne sumnjam da će to biti dobro budemo li se ovako ponašali u listopadu i studenom. Mislim da je to to i idemo dalje - jasan je Dalić.

Napravio je izbornik pet promjena u odnos na utakmicu protiv Slovačke i to se pokazalo odličnim.

- Mi smo sa ekipom svaki dan. Znamo u kakvom je tko stanju, znamo da netko nije mjesec dana u ritmu kako treba pa da ga guramo tri utakmice. Vlašić je jedan od naših najboljih igrača, ali nije bio spreman jer je bio u zadnjih mjesec dana 'bio u transferu'. No, ušao je i zabio gol. Mnogo je dečki pokazalo da može i mogu biti sretan što sam dobio širinu. Malo sam se naljutio u posljednjih deset minuta jer smo krenuli malo gore dolje, moramo biti koncentriraniji - rekao je Dalić za Novu TV, dok je na konferenciji za novinare dodao:

- Ne bih nikoga isticao, djelovali smo vrhunski kao momčad. Bili smo pravi kao ekipa, a to uvijek želim istaknuti, ali to je najvažnije. Prije smo bili statični, danas smo se dosta kretali i to su igrači prihvatili. Bili smo na nivou u tom dijelu igre sve tri utakmice.

No, morao je izbornik istaknuti jedno ime, a to je ono Ivice Ivušića koji je na golu odlično iskoristio priliku i sačuvao hrvatsku mrežu.

- Dobio je prigodu i iskoristio je maksimalno. Obranio je nekoliko prigoda u Slovačkoj i Hrvatska je dobila vratara koji će biti ozbiljna konkurencija Livakoviću. On i Borna Sosa su se dokazali u ovom ciklusu.

Do kraja kvalifikacija još su četiri utakmice.

- Samo da ta zadnja utakmica ne odlučuje. Ne smijemo si dopustiti da zadnju utakmicu protiv Rusije idemo 'na nož' - zaključio je hrvatski izbornik.

Hrvatski reprezentativci ovom su pobjedom zasjeli na prvo mjesto skupine H, a sad ih čeka povratak u klubove. Novi reprezentativni izazovi na rasporedu su za mjesec dana, a u prvi idući susret je onaj 8. listopada kad 'vatreni' gostuju na Cipru.