Nema do Livaje! Marko podizao publiku atraktivnim potezima

Kaštela: Ekipa Marka Livaje poražena u polufinalu turnira 4. kafića | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kapetan Hajduka nije obranio naslov prvaka, a turnir je uzeo B Cool s Vulićem na klupi. No, Livaja je oduševio sve na tribinama i pokazao koliko znači tamošnjoj publici

Nije to više onaj velebni turnir u Splitu, ali duh Četiri kafića živi i dalje na najvišoj mogućoj razini. Nakon prvog izdanja "nove verzije" Četiri kafića u Kaštel Starom, ove su godine poznate face igrale malonogometni turnir humanitarnog karaktera u Kaštel Sućurcu. Bilo je tu mnogo poznatih imena koja su trenutačno, ili su nekad bili, na Poljudu - u prvom redu kapetan Hajduka Marko Livaja, suigrači mu Anthony Kalik i Roko Brajković, bivši kapetan "bilih" Lovre Kalinić, ikone kluba Luka Vučko, Tomislav Bušić, Igor Musa i mnogi drugi.

Svaki je potez bio popraćen pljeskom s dupkom punih tribina, a željno se iščekivao ulazak osobe koja je na jedan način "preporodila" nogomet u Dalmaciji, donijela novu dimenziju Hajduku na terenu, ali i jednu novu dozu "ludila" na tribine. Atmosfera je erumpirala kad je kročio na teren Marko Livaja, ali s Food barom Gabine nije uspio obraniti naslov. Izludio ga je kasnije najbolji golman turnira Božo Radošević, a Marko je oduševio publiku pokušajem škarica na parketu. Igrao je za one na tribinama, kao i mnogo puta dosad. ​Caffe bar Mama tako je s 5-3 izbacila Livaju, a drugi takmac u finalu bio je B Cool koji je sa 6-4 pobijedio Sport caffe Balun.

Napeta je bila finalna utakmica, redale su se prilike ispred oba gola, a takav je bio i rezultat. Mama je povela 2-0, ali u 10 minuta vratila se momčad Zorana Vulića, B Cool do poluvremena pa se na odmor otišlo s 2-2 na semaforu. Opet je povela Mama, ali nije se dao B Cool koji se, ponovno u razmaku od 10 minuta, ne samo vratio već i u potpunosti preokrenuo susret preko Branimira Cipetića, a konačnih 5-3 postavio je na prazan gol napadač Varaždina Ivan Mamut. Upravo je Cipetić kasnije bio najbolji igrač turnira. Prikupljena sredstva donirali su kaštelanskoj udruzi Naša dica

