Nema lijevih bekova i kapetana a Budimir i Juranović najavljuju pobjedu u dvoboju s Dancima...

Dalićevi izabranici odradili su zadnji trening prije sutrašnjeg puta u Kopenhagen, gdje će odmjeriti snage s do sada neporaženom Danskom. Trening su preskočila samo dva lijeva beka, Borna Barišić i Borna Sosa, koji su radili odvojeno u teretani te kapetan Luke Modrića koji je otputovao u Madrid na potpis novog ugovora s Realom, a momčadi će se priključiti u Kopenhagenu. Uoči treninga porazgovarali smo s Antom Budimirom, koji je bio zadovoljan onim što je momčad prikazala u susretu s Francuzima:

- Ne znam što bih rekao osim da smo bili dobri, disciplinirani, agresivni, da smo imali dobar pristup i da smo pokušavali do zadnje minute ići po pobjedu. Po meni sve su to pozitivne stvari. Nedostajalo nam je malo, sigurno možemo i bolje, ali bila je to jedna dobra utakmica iz koje možemo graditi i nešto više. Francuzi igraju konstantno na visokom nivou, bez obzira tko im uđe u postavu, tko izađe, tko se kako zove i gdje igra. Dojam je da koliko god igramo s njima, da oni uvijek igraju čvrsto, konkretno, a opet, zabili su nam iz auta. Imaju i brzinu, i kvalitetu, ali mi smo pokazali da se možemo nositi s njima i da smo uzeli i taj bod. Za pet dana je nova utakmica, novi okršaj, iz ovog prethodnog treba uzeti pozitivne stvari i ići dalje.

Dojam s tribina je da je Hrvatska izgledala sve bolje što je utakmica odmicala kraju.

- U drugom dijelu imali smo puno više igrača u njihovom kaznenom prostoru, a tako je lakše dati gol. Na kraju krajeva, zabili smo i još imali par dobrih situacija. Utakmica se obično i otvori pred kraj zbog pada koncentracije, ali definitivno smo se mi otvorili i s puno više igrača dolazili u završnicu. To je nešto što napadaču odgovara, da ima igrače uz sebe, da odvuku pozornost obrane...

Danska je vodeća u skupini, jedini neporaženi...

- Oni su u seriji pozitivnih rezultata i o nama ovisi hoće li se taj niz prekinuti ili ne. Znamo da igramo sa jako zahtjevnim suparnikom, kao što su i svi, ali vjerujem da smo ih sposobni zaustaviti i s tim ciljem i idemo u Kopenhagen. Pokazali smo da smo bili fizički superiorniji i od Austrijanaca, i od Francuza, igrali smo u vrlo visokom intenzitetu... - kazao je Budimir, koji je imao i priliku utakmice:

- Bila je idealna situacija za zabiti gol, to je evidentno, vjerujem da bih zabio devet od deset takvih, ali ovo je bila ta deseta, koja nije ušla. Kova me gurnuo odlično, u prvom dodiru sam digao glavu i vidio da idem malo po strani, a kad sam pogledao snimku vidio sam da je Majer bio sam na petercu... Ali u tom trenutku sam probao ući u sredinu a to su sekunde, dovoljno da Kimpembe ukliže...

Zadovoljan remijem s Francuzima bio je i Josip Juranović, jedini uz Brozovića koji je odigrao obje utakmice po 90 minuta.

- Imali smo i veći posjed lopte i stopostotne šanse u drugom poluvremenu, ali sve u svemu, zadovoljni smo bodom. Što se tiče igre, šest i pol tjedana bio sam izvan treninga zbog ozljede i ovo mi je druga utakmica u kontinuitetu – kazao je Juranović, a na pitanje može li odigrati i treću spremno kaže:

- A tko ne može za Hrvatsku!

Danska je fizički moćna reprezentacija koja svih 90 minuta igra na vrhunskoj razini.

- Nisu izgubili jako dugo, kvalitetni su, ali zar nismo i mi. Ako se svi složimo u glavi i odigramo kao protiv Francuza, mislim da im možemo parirati. I ne, ne bismo bili zadovoljni remijem, ako pitate bilo koga od suigrača bi li bio zadovoljan remijem, ne bi bio nitko. Tako da idemo po sva tri boda. Kiks protiv Austrije nije nam se trebao dogoditi, ali se nažalost dogodio. Često znam reći bolje da se dogodio jučer, nego sutra. Vidjela se pozitivna energija protiv Francuske i sada idemo dalje.

Iza Juranovića je još jedna odlična sezona, nakon što je osvojio Poljske s Legijom, isto je napravio i u Škotskoj sa Celticom.

- Ne može bolje, osvojio sam drugo prvenstvo zaredom i jedva se čekam vratiti u Celtic, da počnemo ponovno – kaže Juranović, koji se nasmijao na provokaciju kako je možda vrijeme za novi iskorak i treće prvenstvo u trećoj zemlji:

- Vidjet ćemo, nije to do mene, ja sam sretan u Celticu.

Juranović je čvrsto prigrlio mjesto u postavi ali Šime Vrsaljko trenira punim intenzitetom i moguće je da i on dobije priliku.

- Među nama nema zle krvi, mi smo prije svega prijatelji. Kada ja igram, on priča sa mnom i obrnuto. Počeo je trenirati i nadam se da ćemo imati dobar dvoboj na desnoj strani – zaključio je Juranović.

