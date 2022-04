Nema Livaje i Kalinića, Vuković i Sahiti nisu putovali u Koprivnicu a navijači mogu kupiti ulaznice!

Hajduk je na put u Koprivnicu krenuo bez Josipa Vukovića i Emira Sahitija. Vuković je ozlijedio koljeno i izašao je iz igre u drugom poluvremenu derbija s Dinamom, dok je Sahiti bio virozan i nije ni trebao igrati derbi, ali je bez obzira na temperaturu nastupio. Sada izostaju obojica pa će Dambrauskas morati pronaći rješenja iz za njih, kao i za izostanke kartoniranih Marka Livaje i Nikole Kalinića.

Manjak igrača u napadu i veznom redu mogao bi nagnati trenera Hajduka da posegne i za nekim rješenjima koja do sada nismo imali prilike gledati. Recimo, jedna od opcije je da na mjesto zadnjeg veznog igrača uz Marka Fossatija postavi Nikolu Katića, dok bi manjak igrača u napadu mogao popuniti pomalo zaboravljeni Aleksander Kačaniklić.

Bilo kako bilo Dambrauskas danas mora pobijediti, a tri nova boda podigla bi Hajduk na drugo mjesto prvenstvene ljestvice i minimalan zaostatak za Dinamom, koji svoj susret u Velikoj Gorici igra nakon što završi Hajdukov ogled u Koprivnici.

- Poraz ili remi nama je isto, i tko god sutra nastupi mora igrati na pobjedu kako bi svi skupa nastavili sanjati. I ja i igrači to znamo. Pritisak je na nama, ali u ovih 90 minuta samo je jedan cilj, a to je pobjeda. Sve što smo napravili protiv Dinama bilo je nevjerojatno. Mnogi pišu o taktici i formaciji u kojoj smo nastupili, ali to uopće nije važno, u ovakvoj utakmici je jedino važno ono što igrači imaju u srcima, u mislima, i u mišićima, i nemam dovoljno riječi da ih nahvalim za ono što su napravili – kazao je Dambrauskas.

Zanimljivo je da je Litavac osmi trener koji vodi Hajduk u Koprivnici u zadnjih osam utakmica. Sve je počelo s Željkom Kopićem, koji je u sezoni 20017/'18 odradio gostovanje u Koprivnici, u koju se s Hajdukom vratio i u šestom kolu sljedeće sezone. A onda se zavrtio ringišpil. Nakon Kopića stigao je Oreščanin, nakon njega Burić, pa Tudor, Primorac, Tramezzani, Gustafsson, i sada Dambrauskas. Sedam utakmica, sedam trenera, Dambrauskas će biti osmi. Hajduk su u međuvremenu vodili i Hari Vukas i Zoran Vulić, ali su na klupi bili prekratko da bi i na njih došao red za gostovanje u Koprivnici.

Dobra je vijest za sve navijače Hajduka da će u Koprivnici bez ikakvih ograničenja moći kupiti ulaznice. Pojavila se informacija kako Slaven Belupo pokušava ograničiti broj gostujućih navijača, no iz kluba su nam potvrdili kako će danas od 14:00 sati biti moguće kupiti ulaznicu uz predočenje osobne iskaznice bez obzira na mjesto prebivališta. Očekuje se da će Hajduk imati veliku podršku svojih vjernih navijača na stadionu Ivan Kušek Apaš.

