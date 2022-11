Nema Nadala i Alcaraza, Hrvati su - favoriti! Kompletni po čak 3.500.000 $: Evo gdje gledati

Borna Ćorić dobio je veliku borbu s ozljedom ramena, Marin Čilić nema većih problema, tu je za Hrvatsku i uvijek spremni i napaljeni Borna Gojo, uz neupitne Nikolu Mektića i Matu Pavića. Prvi put od naslova 2018. godine, u zadnjem izdanju starog Davis Cupa kada smo usred Lillea sredili Francuze, hrvatska teniska reprezentacija bit će kompletna! Konačno nakon čak četiri godine.

Prije tri godine, na inauguralnom turniru novog Davis Cupa u Madridu, nedostajao je Čilić, Ćorić se ozlijedio uoči meča pa ni on nije igrao, već je vatru gasio Mektić jer drugog igrača za singl nismo imali. Godinu kasnije nije se ni održao turnir zbog korona virusa, dok nam je prošle godine u Torinu nedostajao Ćorić. No ukazao se drugi Borna, Splićanin Gojo, i senzacionalnim pobjedama dovukao nas do finala s Rusijom. Protiv Rubljova i Medvedeva nismo mogli do trećeg naslova.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dva mjeseca unatrag, pak, kvalifikacije u Bologni otkazao je Čilić, I to smo svejedno uspjeli proći, u konkurenciji Italije, Švedske i Argentine osvojili drugo mjesto i kartu za osam najboljih reprezentacija na završnici u Malagu. I dočekali da se konačno kompletiramo, u pravi čas jer u četvrtfinalu danas od 16 sati čeka nas domaćin Španjolska. Da su na drugoj strani prvi i drugi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, malo bi tko vjerovao u Hrvatsku, ali oni su otkazali, pa se protiv Pabla Carreno-Buste te Roberta Bautiste Aguta Čilić, Ćorić, Mektić i Pavić mogu smatrati i favoritima. To tvrde i kladionice (2,30 - 1,55). Doduše, nisu Carreno Busta i Bautista "levati", radi se o 13. i 21. igraču svijeta, što je i bolje nego su pozicije Čilića (17) i Ćorića (26). Carreno je tjedan prije Ćorićevog Cincinnatija osvojio Masters u Montrealu, dok Bautista Agut ima sedam pobjeda zaredom za Španjolsku.

Bili bismo još i optimističniji da je naš udarni dvojac u boljoj formi; Čilić je sezonu, nakon prvog i jedinog finala sezone u Tel-Avivu koje je izgubio od Đokovića, završio s tri poraza u četiri meča, a Ćorić je, nakon osvajanja Mastersa u Cincinnatiju, kiksao na US Openu (Brooksby) i Parizu (Moutet), uz dva poraza od Shapovalova. A u formu naših majstora u paru nikad ne sumnjamo, Mektić i Pavić u Malagu su doletjeli s finalom ATP Finalsa u Torinu. Od zadnjih sedam mečeva za Hrvatsku dobili su šest.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je prva reprezentacija svijeta na rang-ljestvici, ako niste znali i taj podatak, a rado bismo da ne znamo za onaj da još nikad nismo dobili Španjolce! Ančić i Ljubičić nisu mogli ništa u Valenciji protiv Ferrera i Moye 2003. (0-5), prije pet godina u Gradskom vrtu bila je prava senzacija što smo uopće došli do petog meča sa Škugorom, Antom Pavićem i Mektićem u singlu. Mektić nije mogao napraviti čudo protiv Carrena Buste u majstorici. Tada su, također, španjolski broj jedan i dva bili Carreno Busta i Bautista Agut, dok spomenute 2019. Mektić, Gojo, Dodig i Pavić nisu osvojili ni set u tri meča.

Prvi na teren danas izlaze Ćorić i Bautista Agut, iza njih Čilić i Carreno-Busta, potom i parovi koji bi vrlo lako mogli i odlučivati ukupnog pobjednika. Siguran španjolski izbor u paru samo je Marcel Granollers, vidjet ćemo s kim će ga upariti izbornik Sergi Bruguera. Tu su još Albert Ramos (ATP 39) i Pedro Martinez (62). A među 100, informacije zbog, imaju Španjolci još i Davidovicha Fokinu, Munara, Zapatu Mirallesa i Carballesa Baenu. Hrvatska samo dvojicu.

Pobjednik će u petak na pobjednika susreta Nizozemske i Australije, u drugom dijelu ždrijeba igraju Italija - SAD te Njemačka - Kanada. Finale se igra u nedjelju, kada drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade igraju "vatreni". Nadamo se da će im se u akciji pridružiti i tenisači koji su već samim plasmanom u Malagu zaradili "fin" novac. Prošle godine ukupan nagradni fond na završnici iznosio je više od 15 milijuna dolara, Rusi su zaradili 2,1 milijun, a njihov Savez još okruglih milijun. Čilić i društvo međusobno su podijelili 1,5 milijuna dolara, a HTS-u donijeli još 800.000. Ove godine nagradni fond narastao je na okruglih 20 milijuna dolara. Osvajači će dobiti izdašnih 3,5, igračima će ići 2,4, a najsretnijem savezu 1,1 milijun dolara.

