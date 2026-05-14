Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROBLEMI ZBOG TENISA

Nema odgađanja! Derbi Rima će se igrati kad i ostale utakmice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nema odgađanja! Derbi Rima će se igrati kad i ostale utakmice
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Derbi između Rome i Lazia ipak u nedjelju u podne! Talijanska liga pobijedila rimske vlasti u borbi za raspored, a uzbuđenje za Ligu prvaka raste

Admiral

Veliki gradski derbi između Rome i Lazia ipak će se igrati u nedjelju s početkom u 12.00 sati, zajedno s preostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka. Raspored utakmica Serie A bio je u potpunom kaosu nekoliko dana, jer u posljednja dva kola ekipe koje se bore za isti cilj moraju igrati istovremeno.

Budući je borba za mjesta koja vode u Ligi prvaka neizvjesna, to znači da su Roma, Juventus, Milan, Como i Napoli morali igrati u isto vrijeme. Nakon višednevnih rasprava, presuda i poništavanja od strane raznih vlasti, u četvrtak je konačno postignut dogovor.

Serie A - Lazio v AS Roma
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

"Derby della Capitale" će se igrati u nedjelju u podne zajedno s još četiri utakmice, Como - Parma, Genoa - Milan, Juventus - Fiorentina te Pisa - Napoli.

Rimski derbi između Rome i Lazia prvotno se trebao igrati u nedjelju. Međutim, kako je u nedjelju i finale Roma Opena na obližnjem Foro Italicu, gradske vlasti su, kako bi se jamčila sigurnost oba događaja, pomaknule nogometni derbi u ponedjeljak u 20.45 sati. Talijanska liga odmah je izrazila svoje protivljenje odluci rimskih vlasti, pa čak i podnijela tužbu upravnom sudu kako bi se ona poništila, ali sud je pozvao obje strane na pregovore.

Nakon sastanka u kojem su sudjelovali Prefektura, Lega Serie A i Sport e Salute, odlučeno je da se derbi i ostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka, igra u nedjelju u 12.00.

"Na zahtjev upravnog suda za pronalaženje dogovora između stranaka, rimski prefekt prihvatio je prijedlog Lige da se derbi AS Roma - Lazio održi u nedjelju u 12:00 sati na stadionu Stadio Olimpico," objasnila je liga u priopćenju.

Dva kola prije kraja prvenstva Inter je prvak s nedostižnih 85 bodova. Napoli na drugom mjestu ima 70 bodova, Juventus je treći sa 68 bodova, Milan i Roma imaju po 67, a šesti je Como sa 65 bodova. Prve četiri momčadi idu u Ligu prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026