'Nema odgode? Pa dogovoreno je drugačije... Ovo je sramota!'

Zemlja u kojoj se i zakon poštuje ako se baš mora najčešće živi na eventualnom ljudskom poštenju tj. poštivanju dogovora. U svim segmentima pa i nogometnom.

Zadovoljan je zato bio Rijekin predsjednik Damir Mišković na predstavljanju nove garniture klupskih dresova 12. srpnja u Kranjskoj Gori pričajući o odlukama i dogovorima sa sastanka Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza održanog dan ranije u Zagrebu.

- Dali smo si ruku i svi zajedno, za interes hrvatskog nogometa, dogovorili da klubovi koji imaju europske obaveze mogu odgoditi svoje prvenstvene utakmice - pričao je Mišković.

'Razlozi za odgodu...'

Njegova je Rijeka prije gostovanja u Aberdeenu dala formalni zahtjev za odgodu gostovanja u Gorici. HNS joj je poslao uobičajenu odbijenicu: ''Razlozi za odgodu utakmice nisu opravdani te Natjecateljska komisija HNS-a nije suglasna s prijedlogom".

Rijeka je izgubila od Gorice, prošla Aberdeen, u play-offu Europske lige sljedećeg četvrtka igra u Gentu pa je HNS opet zamolila za odgodu utakmice, one koju u nedjelju na Rujevici treba igrati sa Osijekom, a iz Škotske su se igrači vratili u petak u 4 ujutro.

Odgovor? "Razlozi za odgodu utakmice nisu opravdani, bla-bla"... I Riječani su nakon sreće zbog prolaska u Europi na svoju i korist svih hrvatskih klubova, samo desetak sati kasnije, kombinacija razočaranja i ljutnje.

- Ugrožena regularnost prvenstva? Ma priče za malu djecu! Odgodio je Ferencvaros u Mađarskoj, odgađao je Ajax u Nizozemskoj, odgađaju svi koji mogu, a nisu Englezi ili Španjolci koji imaju po 30-40 igrača u kadru. Ovo kod nas je sramota! Jer jest sramota da ljudi iz ureda na negativan način kroje sudbinu hrvatskih klubova u Europi - priča Mišković.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Dogovorili smo se, dali smo si ruku, sjećate se da sam vam to odmah drugi dan prenio. Ja jesam star, ali baš ne toliko da zaboravim što se dogovorilo prije manje od mjesec dana! A dogovor je bio sjajan i 100% jasan: klub koji igra u Europi uopće ne treba suglasnost protivnika da bi odgodio svoju prvenstvenu utakmicu. I onda taj dogovor sruše neki ljudi iz ureda koji ne žive nogomet kao mi koji brinemo o klubovima i, očigledno, ne razumiju što hrvatskim klubovima znače europske utakmice, koliko je hrvatskome nogometu na dobrobit da nam klubovi u Europi i dižu nacionalni koeficijent i zarade za normalan život kluba - nastavio je Rijekin predsjednik.

'Mi smo si dobri'

Osijekov predsjednik Damir Meštrović je prije manje od dvije godine teoretski bio veliki istomišljenik svog riječkog kolege:

- Mišković i ja smo rijetke pojave na ovim prostorima, to ne znači da smo si automatski dobri. No očigledno smo neke stvari napravili brže nego što netko drugi može. Mi smo privukli strani kapital, uložili svoj novac i u nogomet ubacili desetke milijuna eura - govorio je Meštrović, ali njegov Osijek na Kvarner stiže u nedjelju.

Mišković u isto vrijeme ogorčeno konstatira:

- U ovakvim se situacijama treba znati prioritet i pronaći ne jedan-dva nego sedam-osam novih termina ako treba. A dogovor koji se sada ne poštuje postigli smo i kao ljudi si dali ruku prije nego što je i jedan hrvatski klub krenuo u ovu europsku sezonu! Naši klubovi nemaju 'rostere' za igranje utakmica svaka tri dana, ja sam mislio da je to svima jasno, ali izgleda da nije. Možda postane dogodine, ne znam... Ja kad nešto dogovorim onda iza tog dogovora stojim te mislim da će i druga strana to poštivati. Da, krivo sam mislio. A sad mislim da je to nepoštivanje jednostavno: sramotno - rekao je čovjek koji je Hrvatski nogometni klub Rijeka od bankrota dignuo do naslova, trofeja, Europe i apsolutne stabilnosti.

Dok 99% hrvatskih klubova ne zna kako će naći plaće za sljedeći mjesec oni koji rade sjajan posao to izgleda ne čine na zadovoljstvo svih u Hrvatskoj. Ove konkretne sezone u Europi nešto pozitivno barem zasad rade Rijeka i Dinamo. Ali izgleda da su oni koji misle kako je to i na korist cijelog hrvatskog nogometa zapravo - naivčine.

Najgore je što se rađa 'zla krv' i nitko ne razmišlja ni dva dana, a kamoli godinu dana unaprijed. Što ako sljedećeg ljeta Osijek, daj Bože, prođe prvu europsku prepreku i bude mu odgovaralo da odgodi neki HNL-utakmicu sa, npr., Rijekom? Kakav odgovor bi iz Rijeke trebali dobiti?