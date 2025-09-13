Nema predaje! Mektić i Pavić smanjili prednost Francuske

Hrvatska je smanjila zaostatak za Francuskom na 1-2. Nikola Mektić i Mate Pavić u susretu parova osvojili su prvi bod za našu Davis Cup reprezentaciju u Osijeku, bod koji ju je ostavio na životu nakon trećeg meča.

Francuska nije iskoristila prvu meč-loptu, ali će u prvom subotnjem singlu, u susretu nominalno prvih reketa, imati drugu. Marin Čilić sad će protiv Corentina Mouteta biti u ulozi spasitelja i pokušati ovaj susret odvesti sve do majstorice, u kojoj bi na terenu za Hrvatsku bio Dino Prižmić.

No, o tom potom. Nakon petka i dva poraza, za početak je lijepo bilo vidjeti da se nije predala ni osječka publika, koja je ispunila Gradski vrt više nego prvoga dana. Naravno da se onda nisu mogli predati ni Pavić i Mektić, koji su odradili svoj dio zadatka na visini protiv Bonzija i Herberta (6-3, 7-5), uostalom, ništa se manje od najdominantnijeg para od prije nekoliko godina ni ne očekuje. Francuzi nisu mijenjali prijavljenu kombinaciju, što su u našem taboru i pretpostavljali. Herbert i Bonzi igrali su tek drugi zajednički meč u Davis Cupu, ali u prvom su ove zime pobijedili Brazilce Mela i Matosa pa nekoliko dana osvojili ATP turnir u Marseilleu. Dakle, do ovog meča bili su na pet pobjeda u pet mečeva.

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatski tandem odmah im je, za svaki slučaj, podrezao krila oduzevši im prvi servis-gem u vrhunskom otvaranju meča. Prednost koja se u parovima malo teže stiže, a gosti su je skoro poništili na Pavićevu servisu za set. Ljevoruki Splićanin izvukao je iz teniske radionice prve servise u pravi trenutak, drugu meč-loptu, doduše, poništio je uz domaću slavonsku "prasicu", a potom je Mektić majstorskom serijom voleja dovršio preostali dio izazovnog zadatka.

Ponovno na Pavićevu servisu Hrvatska je riješila i drugi takav na 2-3 i dočekala svoj trenutak da "ubode". Jedanaesti je gem, pritišćemo Herberta na servisu s 0-30, on dobrodošlo pomaže s čak tri dvostruke pogreške, a Pavić malo kasnije na break-lopti izvlači nemoguć volej ispod noge i zakucava za servis za meč. Mektić nije napravio krivi potez, on i Pavić imaju osmu pobjedu u desetom meču u Davis Cupu, a Hrvatska bod nade za odlazak na završni turnir!

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska - Francuska 1-2

Mektić/Pavić - Bonzi/Herbert 6-3, 7-5

Dodigu posebno priznanje ITF-a

Uoči meča parova, Međunarodni teniski savez (ITF) dodijelio je posebno priznanje hrvatskom izborniku Ivanu Dodigu za dugogodišnju predanost Davis Cupu. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje igračima koji imaju dugotrajan staž u Davis Cupu, a prijašnje pravilo o minimalno 20 odigranih susreta ITF je zamijenio bodovanjem, ovisno o stupnju natjecanja, Dodig je tako ukupno deseti hrvatski tenisač s ovom nagradom, osvajali su je Dragutin Mitić, Franjo Punčec, Josip Palada, Boro Jovanović, Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić i Marin Čilić.

Osijek: Dodjela nagrade Ivanu Dodigu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL