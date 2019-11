Nema Rakete, nema bodova: Levante utrpao tri gola Barci

U 12. kolu španjolske Primere Barcelona je nakon pet prvenstvenih pobjeda napokon kiksala. Jači je ovaj put bio Levante kojemu je ovo druga pobjeda u nizu nakon slavlja protiv Real Sociedada u gostima 2-1.

Barcelona je utakmicu započela bez našeg veznjaka Ivana Rakitića, a u prvom poluvremenu Katalonci su bili vidljivo jača momčad, no to su uspjeli kapitalizirati tek jednim golom, i to Messijevim iz penala u 38. minuti.

U drugom poluvremenu - potop. Campana je izjednačio u 61., Mayoral dvije minute kasnije preokrenuo za 2-1 u 63. minuti, a Radoja je pet minuta nakon postavio konačnih 3-1. Pravi tajfun!

Barcelona ima tek bod više od Real Madrida koji ima utakmicu manje, a Katalonci bježe dva boda Granadi, Atleticu i Sevilli. Rakitić do kraja utakmice nije ušao u igru.