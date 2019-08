'Nemam više nikakvih dvojbi, očekivanja su da prođemo...'

Nakon dva remija zaredom, nogometaši Dinama otputovali su u Budimpeštu gdje ih čeka uzvratni susret trećeg pretkola Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Nenad Bjelica odmorio je najvažnije igrače u utakmici protiv Osijeka i maksimalno pripremio momčad na vruće gostovanje na Groupama Areni koja će krcata dočekati 'modre'. Prva utakmica završila je 1-1.

- Očekivanja su da prođemo u sljedeće kolo. Ekipa se dobro pripremila ovih nekoliko dana, bili su fokusirani, koncentrirani. Znaju da nismo dali svoj maksimum u prvoj utakmici. Vjerujem da će sutra biti puno bolje - rekao je Bjelica uoči puta.

On je nakon remija s Osijekom rekao kako im nekoliko dvojbi oko sastava, no ovaj put je riješio te dvojbe. Neće imati na raspolaganju jedino Moharramija i Andrića koji su ozlijeđeni.

- Zagorac je bio u treningu i on je unutar ovih 20 igrača. Svi su spremni. Nemam dvojbi, znam kako ćemo početi i kako ćemo igrati - kaže trener Dinama.

Ferencvaroš je imao jednu privilegiju u odnosu na Dinamo, a to je ta da su uspjeli odgoditi prvenstvo za vikend i spremni i odmorni dočekuju hrvatskog prvaka. No to nekad može biti plus, a nekad minus, kako i kaže sam Bjelica.

- Rezultat će pokazati koliko će im značiti to što nisu igrali u ligi. Nekad donese plus, a nekad minus. Vi se od utakmice do utakmice psihološki pripremate i razmišljate o tome. Ovako kada imate između još jednu utakmicu, uopće ne mislite o tome i uđete neopterećeniji u utakmicu - zaključio je trener 'modrih'.

Dinamo bi trebao igrati napadački, no to neće biti nimalo lako u grotlu Groupama Arene gdje je već i Hrvatska padala ove godine. Kapacitet stadiona od 22.000 mjesta trebao bi biti potpuno popunjen, no brzi gol bi sigurno utišao brojnu publiku i doveo Dinamo na korak od prolaska u playoff Lige prvaka.

Utakmica se igra u utorak od 20 sati, a pobjednik ovog susreta igrat će za ulazak u skupine protiv pobjednika između Maribora i Rosenborga (1-3).

