Nemoguće! Španjolka izvela najveći preokret u povijesti...

Mnogi bi se tenisači/tenisačice na 6-0, 5-0 i 30-0 u korist protivnika jednostavno predali i pustili još ta dva poena za kraj agonije, neki bi doslovno predali poput Janka Tipsarevića, no ne i Marina Bassols Ribera (263.)!

Španjolka tenisačica je u kvalifikacijama za turnir u Budimpešti izvela vjerojatno i najveći preokret u povijesti ženskog tenisa! Bila je na samo dva poena od poraza, a na koncu slavila protiv Bjeloruskinje Julije Hatouke s 0-6, 7-5, 6-4.

Nevjerojatna Španjolka prvo je u drugom setu uzela sedam uzastopnih gemova, a potom s nova tri u trećem došla do deset. No, kao što to u ženskom tenisu biva, došlo je do nove drame, Bjeloruskinja je stigla na 4-4, no na koncu je Ribera s dva gema zaključila meč.

Za ulazak u glavni ždrijeb borit će se sa domaćom predstavnicom Fanny Stollar (375.)

Najčitaniji članci