Đoković je apsolutni favorit, ali ako mu netko može pomrsiti planove - to je 'ludi' Australac

Novak Đoković i Nick Kyrgios u nedjelju na glavnom terenu All England Cluba od 15 sati igraju 135. finale (54. u Open eri) Wimbledona. Srbin ganja sedmi naslov na travnatom Grand slamu, četvrti u nizu, odnosno najvažnije - 21. GS titulu, kojom bi smanjio zaostatak za vodećim Rafaelom Nadalom, koji ih je osvojio 22, a koji je morao zbog ozljede bez borbe predati Kyrgiosu polufinale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kladionice se slažu da je Đoković veliki favorit (1,25) protiv Kyrgiosa (3,50). No, da svaki put prolazi favorit to se ni ne bi zvala kladionica. Kako god, Đoković igra svoj 32. finale Grand Slama. Jedanaest puta je padao Srbin na posljednjoj prepreci. Najviše na US Openu, čak šest, dok je na Wimbledonu tek jednom (2013. od Andyja Murraya). To je svakako njegova prednost - iskustvo. A na ovoj razini i fazi turnira iskustvo često igra ključnu ulogu. S druge strane, Kyrgios ulazi u finale Wimbledona kao tenisač koji nikad nije zaigrao polufinale na nekom Grand Slam turniru. Razlog je, dakako, već spomenuta predaja Rafe.

Australska saga ostavila traga

Tenis je psihički iznimno naporan sport, koji iziskuje stopostotni fokus jer sve manje od toga donosi uvjerljivi poraz. Ako se s druge strane nalazi ozbiljan igrač. Novak je u tom segmentu jedan od najjačih ikada, možda i najjači. No, i na njemu su neke stvari ostavile traga.

Prije godinu dana u ovo vrijeme Đoković je osvojio treći Grand Slam sezone, a odluka u nastupu na Olimpijskim igrama, gdje na koncu nije uzeo medalju, vrlo vjerojatno ga je koštala naslova na posljednjem GS-u sezone - US Openu, gdje ga je u finalu 'otpuhao' Danil Medvjedev. Od tada Đoković se nije 'pomaknuo' s mjesta. I dalje je na 20 osvojenih GS-ova, dok je Rafa odjurio na možda nedostižnih 22. Jer podsjetimo, Srbin vrlo vjerojatno neće moći igrati US Open, u Australiju mu je dolazak zabranjen, pa je vrlo izgledno da će njegov sljedeći GS biti Roland Garros 2023.

Međusobni omjer Đokovića i Kyrgiosa

Dvaput su do sada odmjerili snage finalisti Wimbledona, a u oba je navrata slavio - Kyrgios. Bilo je to prije više od pet godina (2017.) u Acapulcu i Indian Wellsu u razmaku od 12 dana. Nevjerojatno zvuči podatak da je čovjek s najboljim reternom na Touru (Đoković) u dva meča izborio tek jednu break loptu, koju usput nije realizirao.

Nadalje, Australac je jedan od pet tenisača s pozitivnim omjerom protiv Đokovića (iz dva ili više mečeva) te jedan od trojice koje Đoković nikad nije dobio (iz dva ili više mečeva).

Ostala imena su: Jiri Vesely (0-2), Marat Safin (0-2), Fernando Gonzalez (1-2) i Ivo Karlović (1-2).

Nešto se pita i Kyrgiosa

Đoković, Đoković, Đoković, Đoković... Pa, nešto se u finalu valjda pita i drugog aktera. Itekako. Iako nije neki obožavatelj dugačkih poena i mečeva, Kyrgios nikada na Wimbledonu nije izgubio peti set (6-0). Pokazao je da zna zadržati živce, a sigurno je da će i testirati Đokovićeve. Za Australca je važno da ga ide servis i da su poeni što kraći kako bi Novak teže uhvatio ritam. Kako god, bit će to pravi mali rat - kako sa psihološke, tako i teniske strane. Zato, tko može i tko voli, pripremite si kokice, udobno se smjestite i uživajte u showu (SportKlub 1, 15 sati)!

Najčitaniji članci