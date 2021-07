Argentinac Hernan vjerojatno je najveći navijač Lea Messija. Svaki gol nogometnog genijalca pomno zapisuje u svoju bilježnicu. Prije nekoliko dana proslavio je jubilarni 100. rođendan, a bolji poklon nije mogao poželjeti.

Naime, nevjerojatna priča došla je do Messija koji mu je preko njegovog unuka poslao čestitku povodom ulaska u drugo stoljeće života.

- Zdravo, Hernan. Priča o tebi je došla do mene i djelovalo mi je ludo da pratiš golove na takav način. Želim ti poslati veliki zagrljaj i zahvaliti za to što radiš, što me pratiš i želiš mi najbolje. Vidimo se uskoro - poručio mu je Messi u snimci.

Malo je reći da je Messijeva poruka iznenadila njegova najvećeg navijača.

- Ne govori mi da je to Messi - kazao je Hernan unuku, a ovaj mu je odgovorio:

- Da, to je Messi. I šalje ti pozdrave.

- Gdje je on? Kod kuće - uzbuđeno je upitao Hernan.

- On je u Barceloni, ali šalje ti video - kazao mu je unuk.

- On ne poznaje tehnologiju, nema telefon, internet ili laptop. Svaki gol zapiše u bilježnicu. Prati sve utakmice. Svaki put kada Messi igra za Barcu. Kada ne može gledati preko TV-a, nazove mene da me pita koliko je golova Messi zabio - otkrio je Hernanov unuk Julian Mastrangelo.

Posebno ga je obradovala pobjeda Argentine u finalu Copa Americe i prvi trofej Messija u nacionalnom dresu. U svojoj bi bilježnici, prema Transfermarktu, trebao imati zapisanih 844 golova, no i ako je pokoji zaboravio, nije mu za zamjeriti...