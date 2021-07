Nakon prošlogodišnje trakavice gdje je došlo do raskola između njega i uprave kluba te ovogodišnjih financijskih problema u Barceloni, ipak je stigla vijest kako će Lionel Messi ostati u katalonskom klubu!

Messi je ovog ljeta i uzeo prvi veliki reprezentativni trofej. S Argentinom je osvojio Copu i tako svojoj bogatoj karijeri napokon dodao i nacionalni uspjeh. U Barceloni je od 2000. godine kada je imao tek 13 godina, a svoj prvi potpis Kataloncima dao je - na salveti.

Argentinac je ovog ljeta pristao na drastično manji ugovor kako bi olakšao Barceloni zbog ogromnih financijskih problema, a u klubu bi trebao ostati još pet godina. Najzaslužniji za njegov dolazak prije 21 godinu bio je Barcelonin tadašnji skaut Carles Rexach.

Barcelonu je brinulo liječenje

Sve je počelo kada je Rexach boravio u Argentini te čuo priče u djetetu zvanom Lionel. Pošto je već bio u blizini odlučio je otići pogledati ga u akciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi se muči s termometrom

- Bio sam u Argentini kada sam prvi put čuo o djetetu zvanom Lionel Messi. Mislio sam da pričaju o nekome tko ima 18 ili 20 godina. Pošto sam već bio u Argentini odlučio sam ga otići pogledati. Kada su mi rekli da dečko ima 12 godina bio sam malo iznenađen - rekao je Rexach.

Na kraju su donijeli odluku da Messi dođe u Barcelonu na dva tjedna kako bi ga čelni ljudi mogli vidjeti u akciji i da se uvjere da je onoliko dobar koliko svi pričaju, ali na kraju je Carles bio taj koji je donio konačnu odluku.

Kada je Lionel Messi došao u Barcelonu, ljudi su bili zabrinuti zato što je bio premalen za svoje godine te zbog velikih troškova njegova liječenja. Uza sve to, jedna od negativnih stvari je bila ta što je Messi Argentinac te živi izvan Europske unije.

Omaleni Argentinac trebao je čudo kako bi zadovoljio čelne ljude, a čudo je i napravio. Organizirali su utakmicu kako bi odlučili o budućnosti Lionela Messija. Protivnici Messija bili su puno stariji i veći od njega, ali nije mu to smetalo.

'Nogomet je timski sport, ali on je sve mogao sam'

Carles Rexach bio je oduševljen Messijevom predstavom te je odmah rekao kako moraju dovesti takvog igrača.

- Došao sam tamo oko pet sati. Gledao sam utakmicu pa sam malo šetao pa sam opet gledao. Nogomet je timska igra, zar ne? Ali ovaj dječak je mogao sve sam, uzeo je loptu, predriblao protivničke igrače i zabio gol. Imao je nenormalne sposobnosti. Sve instinkte. Rođen je da igra nogomet. Kada sam sjeo na klupu, rekao sam da ga moramo odmah potpisati! Taj dječak nije s ovoga svijeta. Fizički je bio vrlo malen, ali kada vidite kako igra, on je nešto sasvim drugačije. Isto kao i sada - objasnio je Rexach prvu utakmicu u kojoj je vidio Messijevu magiju.

Messijev otac gubio je strpljenje s klubom oko papira prilikom potpisivanja ugovora pa je Carles odlučio uzeti stvari u svoje ruke prilikom čega je došlo do povijesnog potpisivanja ugovora na salveti.

Salveta je spasila stvar

Messijev otac Jorge Messi i Carles Rexach sastali su se na ručku na Montjüicu (Barcelona) u teniskom klubu zvanom Pompei.

- Leov otac je naravno bio malo ljut. Rekao je kako će otići jer ima osjećaj da ga vuku za nos. Dao sam mu svoju riječ da ćemo potpisati njegovog sina, a kao dokaz potpisao bih ugovor i na komadiću papira. Pitao sam konobara da mi donese salvetu. Na nju sam napisao: "Kao tehnički direktor nogometnog kluba Barcelona, obvezujem se na potpisivanje ugovora s Lionelom Messijem". Potom sam stavio svoj potpis na salvetu - domišljat je bio Rexach.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi gost na Suarezovom vjenčanju

Nakon potpisivanja ugovora malenog Lea tek je čekao trnovit put. Imao je samo 13 godina te je živio vrlo daleko od svoje obitelji, na drugom kontinentu. Svaki dan si je morao davati injekciju u nogu kako bi u krv ubrizgao hormone rasta.

Uza sve to, Messi nije imao pravo igrati natjecateljske utakmice za Barcelonu jer je bio strani maloljetnik. Ali Lea to nikad nije zaustavljalo te je pokazao zašto je Barcelona bila spremna potpisati ugovor s 12-godišnjakom i plaćati mu skupocjeno liječenje.

'Messi je morao puno patiti'

- Kada ljudi čuju Messijevu životnu priču, čini im se kao da je to sve bajka. Da bi došao do ovoga gdje je danas, morao je puno patiti, ali njega je ta patnja samo ojačala. Bilo mi je vrlo lako reći da znam što će on postati, ali ne. Sve što sam ja vidio bilo je to da je Messi dječak koji će, ako mu se ništa ne dogodi, ako ne poludi ili ako ne odluči da želi prestati igrati nogomet, postati jedan od najboljih na svijetu. Nogomet koji je igrala Barcelona je bio savršen za njega. Glad je došla sa željom za jedenjem. Na kraju je bilo prirodno što je ta kombinacija tijekom godina jako eksplodirala - objasnio je Carles Rexach.

Istina je, tijekom godina Leo je doživio veliku eksploziju te je postao jedan od najboljih, ako ne i najbolji nogometaš u povijesti. Za seniorsku ekipu Barcelone svoj prvi ugovor potpisao je 24. lipnja 2005. godine, točno na 18. rođendan, a sve ostalo je povijest. S Barcelonom je osvojio deset prvenstava Španjolske, zabio je 474 prvenstveni gol. Sedam puta podigao je Kup kralja, a četiri puta trofej Lige prvaka. U klupskoj je karijeri dosad zabio ukupno 683 gola. Mađioničar!