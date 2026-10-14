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Nenad Bjelica dogovorio većinu detalja sa svojim novim klubom

Piše Ivan Tomašković,
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Nenad Bjelica dogovorio većinu detalja sa svojim novim klubom
Foto: Luka Stanzl/Pixsell/
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Ono što se nagađalo proteklih dana dobilo je jasne obrise početkom tjedna, a posao bi trebao biti zaključen potpisom ugovora u četvrtak, najkasnije u petak

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Hrvatski trener Nenad Bjelica dogovorio je većinu detalja s turskim Samsunsporom. One posljednje trebao bi obaviti na licu mjesta i u četvrtak se predstaviti kao novi trener turskog prvoligaša. Ako ne bude velikog preokreta, Nenad Bjelica trebao bi postati novi trener turskog Samsunspora. Ono što se nagađalo proteklih dana dobilo je jasne obrise početkom tjedna, a posao bi trebao biti zaključen potpisom ugovora u četvrtak, najkasnije u petak.

Kako Germanijak doznaje, Bjelica večeras leti za Istanbul, a potom nastavlja prema Samsunu na obali Crnog mora, gdje ga čeka završna runda pregovora. Ostalo je dogovoriti još nekoliko detalja, no čini se da nema većih prepreka. Turci su poslali ponudu, Bjelica je prihvatio uvjete i sve ostalo trebalo bi biti formalnost.

Na klupi Samsunspora naslijedit će Thorstena Finka koji je ovaj klub vodio od veljače. U novoj sezone nakon četiri boda u prva dva kola, uslijedio je niz od pet poraza, što mu je na kraju presudilo.  Iako se Bjelicu povezivalo sa švicarskim Baselom, vraća se u Tursku. Ondje je radio od travnja do listopada 2023., kada je vodio Trabzonspor.

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