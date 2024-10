Nenad Bjelica najavio Varaždin: Kulenović zna koliko ga cijenim i volim, stalno smo u kontaktu

Varaždin i Dinamo u nedjelju 6. listopada igraju dvoboj 9. kola HNL-a, a trener "modrih" Nenad Bjelica želi nastaviti pozitivan niz otkad se vratio na klupu zagrebačkog kluba.

Uvodna riječ?

- Radujemo se novoj utakmici, nakon Monaca smo se dva dana regenerirali. Ostali koji nisu nastupili su odradili dva dobra treninga. Veselimo se novoj utakmici u HNL-u. Uglavnom su svi na raspolaganju, dva-tri igrača imaju probleme, još ćemo vidjeti u kakvom su oni stanju. Ipak, kao što sam rekao, Dinamo ima jako širok kadar i možda će dobiti priliku neki koji u zadnjoj utakmici nisu igrali. Vjerujem da će odigrati kvalitetno, želimo nastaviti seriju dobrih rezultata i igara protiv momčadi koja je vrlo stabilna. Uz Rijeku je primila najmanje golova u ligi, samo četiri gola u osam utakmica. Defanzivno su stabilni, imaju odličnog trenera koji radi sjajan posao i puno kvalitetnih mladih igrača. Vjerujem da će Dinamo biti bolji i pobijediti.

Kakva je situacija s Pjacom, je li ozlijeđen, kako je?

- Marko ima problema s kvadricepsom, na utakmici s Monacom nismo ništa htjeli riskirati. Vrlo je upitan za sutra, ali problem nije tako veliki da ne bi mogao nastupiti za reprezentaciju. Naravno, sve ovisi o tome kako će se smanjivati bol i koliko će ga koristiti u reprezentaciji, ali on će biti na raspolaganju izborniku.

- Torrente je trenirao normalno i nema nikakvih problema.

Zagreb: Trening GNK Dinamo uoči 2. kola UEFA Lige prvaka protiv FC Monaco | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koga bi izdvojili kao posebnu opasnost iz Varaždina?

- Vrlo su poletni i kvalitetni. Imaju kvalitetne pojedince poput Šege, Latkovića, Belcara, Dabra. Momčad su koja je dosta standardizirana, u ovih osam kola su protiv Rijeke i Hajduka igrali s petoricom u obrani, a ostale utakmice u 4-2-3-1 sustavu. Očekujemo ih sutra s petoricom, a tako je i najavio Šafarić na početku sezone da će igrati s petorkom protiv "velike četvorke". Bit ćemo spremni za svaki sustav koji izađe. Njihova najveća šansa je domaći teren i to što nemaju što izgubiti. Samo s maksimalnom disciplinom i agresivnošću možemo do tri boda sutra.

Koliko će vam pomoći reprezentativna stanka u slaganju momčadi?

- Prvi tjedan ćemo se regenerirati. Otići ćemo negdje na dva-tri dana, odigrati neku prijateljsku utakmicu, vratiti neke igrače koji u zadnje vrijeme, pogotovo na stoperskim pozicijama, nisu bili na raspolaganju. Osvježit ćemo momčad, a idući tjedan krenuti u pripremu utakmice s Istrom. Nadam se da će se svi vratiti zdravi iz reprezentacija.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kojoj formaciji ste najbliži sutra? Dinamo je dobro izgledao s dva napadača...

- Pa to je uvijek opcija i na početku i tijekom utakmice, bilo u 3-5-2 ili u 4-4-2 sistemu. Petković ima nekakvih problemčića pa ćemo procijeniti na treningu je li u stanju pomoći momčadi. Ako njega neće biti ostajemo na Kulenoviću, ali generalno, to je uvijek opcija. U zadnje dvije utakmice promijenili smo sustav bez nekog pretjeranog treninga i izgledali smo kvalitetno u obje utakmice. Igrači su kvalitetni i nogometno inteligentni da se mogu prebaciti s jednog sustava na drugi.

Kulenoviću vjerujete?

- Apsolutno, on je došao ovdje kad sam ja bio trener. Kod mene je i dobio prve minute, ali se nažalost brzo ozlijedio. Otkad se vratio u Dinamo igra na visokom nivou, mislim da je u kalendarskoj godini najbolji hrvatski strijelac od svih, a to dovoljno govori o njegovim kvalitetama. Siguran sam da će tako nastaviti, on zna koliko ga cijenim i volim, a zadnjih godina sam cijelo vrijeme bio u kontaktu s njim. To što nije igrao u prve dvije utakmice ništa ne znači, izuzetno nam je važan.

Zagreb: Nenad Bjelica održao je konferenciju za medije nakon utakmice Dinama i Lokomotive | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Petković i Kulenović profilom si jako odgovaraju?

- Oni mogu igrati zajedno bez problema. Petko je više u prilazu, a Kulenović više napada dubinu i više je igrač šesnaesterca. Apsolutno su kompatibilni.

Kad ćemo vidjeti Oliverasa, u kakvom je stanju?

- U dobrom je stanju, koliko ja znam on je došao nakon perioda u kojem 45-50 dana nije bio u nogometnom treningu. Sigurno mu treba vremena da se prilagodi na Dinamo, na novi grad, na novi život. Mlad je igrač, u seniorskom nogometu ima jako malo utakmica i treba mu vremena. Doveli smo ga na posudbu godinu dana i dajmo si vremena za procjenu. Kad će dobiti šansu, vrijeme će pokazati... Imamo na toj poziciji Pierrea-Gabriela, Ogiwaru i njega, bit će prilike.

Zagreb: Susret Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako ste došli do samopouzdanja i sigurnosti da gurnete Torrentea u prvih 11?

- Za Lokomotivu smo imali dva stopera - Maxima i Raula. Za Monaco smo imali tri na raspolaganju i igrali smo s tri. Nisam imao previše izbora, a dečko je jednostavno iskoristio svoju šansu. Protiv Lokomotive, bez obzira na golove i protiv Monaca. Isto vrijedi kao i za Oliverasa, došao je u novu državu, među nove ljude, novi jezik... Svašta mu se dogodilo, nije se računalo na njega i sigurno je malo poljuljan. Pričao sam s njim, pitao ga je li spreman, rekao je da je i da je zadovoljan. Dobio je šansu i iskoristio je. Sretni smo da je on tu, dobiti takvog igrača besplatno sigurno je velika stvar. Komplimenti onima koji su ga doveli.

Novosti po pitanju Benkovića?

- Ma to su medijske insinuacije, mi imamo šest stopera u ovom trenutku i nemamo potrebe za pojačanjima na toj poziciji. Nismo o tome uopće razgovarali u klubu. Benković je vrlo kvalitetan igrač koji je prodan za velike novce, imao je problema s ozljedama, ali stabilizirao se i igrao puno kod mene u Trabzonu i u Njemačkoj. Cijenim ga kao stopera, ali o njegovom dolasku nismo razgovarali.

Na koji način mislite probiti obranu Varaždina?

- Imamo svoju kvalitetu i vjerujemo da ćemo ih uspjeti ugroziti. Dobili su protiv Osijeka dva gola, kao i protiv Hajduka, a u ostalih šest utakmica nisu primili nijedan. Igrat ćemo s puno agresivnosti, moramo igrati aktivno i napadati ih. I ofenzivno i defanzivno moramo biti dobri u tranziciji i spriječit njihove kontre. Tražim puno ubačaja, puno utrčavanja iz drugog plana, puno udaraca na gol, to je ono što tražim od svojih igrača. To ćemo pokušati raditi, a vidjet ćemo hoćemo li ih uspjeti ugroziti. Vjerujem u kvalitetu svojih igrača i vjerujem u pobjedu - zaključio je trener "modrih" na press konferenciji.

Varaždin i Dinamo igraju u nedjelju 6. listopada od 16 sati, a dvoboj će suditi Duje Strukan. Prijenos je na MAX Sportu 1.