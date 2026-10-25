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Nenad Bjelica zaradio crveni karton u porazu Samsunspora

Piše 24sata,
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Nenad Bjelica zaradio crveni karton u porazu Samsunspora
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Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Drama u Samsunsporu! Bjelica dobio crveni, a njegov tim potonuo u šesti poraz zaredom i skliznuo u zonu ispadanja

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Turski prvoligaš Samsunspor upisao je šesti uzastopni prvenstveni poraz u sezoni. U domaćoj utakmici protiv Amedspora momčad hrvatskog trenera Nenada Bjelice izgubila je 1-2, a sudac je Bjelici pokazao crveni karton tijekom susreta.

Utakmica na stadionu Yeni 19 Mayıs završila je pobjedom gostiju, iako je Samsunspor prvi došao u vodstvo. Logi Tomasson zabio je gol za domaći sastav, ali Amedspor je u nastavku preokrenuo rezultat u svoju korist. Gosti su izjednačili iz penala koji je izveo Gift Orban. Pobjedu Amedsporu donio je Dia Saba pogotkom u samoj završnici utakmice.

Sudac je tijekom susreta isključio jednog igrača i trenera domaće momčadi. Igrač Samsunspora Afonso dobio je drugi žuti karton, a glavni trener Nenad Bjelica zaradio je izravni crveni karton.

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Bjelici je ovo bila druga utakmica na klupi turskog kluba otkako je sredinom listopada zamijenio Thorstena Finka. Njegov prvi susret također je završio porazom jer je Kasımpaşa pobijedila rezultatom 4-1.

Jumić uskočio umjesto glavnog trenera

Nakon Bjeličinog isključenja, vođenje momčadi preuzeo je njegov pomoćnik Danijel Jumić. Hrvatski stručnjak s iskustvom rada u Istri 1961 obratio se medijima poslije utakmice te je komentirao događaje na terenu i sudačke odluke tijekom susreta.

Samsunspor se nakon niza od šest uzastopnih poraza nalazi u zoni ispadanja. Prošle sezone klub je sudjelovao u Uefinom europskom natjecanju, dok je trenutno smješten na dnu poretka u turskom prvenstvu.

Bjelica je suspendiran zbog izravnog crvenog kartona i propustit će sljedeći susret. Zbog toga će Jumić samostalno voditi momčad u idućem kolu.

 

*uz korištenje AI-ja

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