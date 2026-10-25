Nenad Bjelica zaradio crveni karton u porazu Samsunspora

Turski prvoligaš Samsunspor upisao je šesti uzastopni prvenstveni poraz u sezoni. U domaćoj utakmici protiv Amedspora momčad hrvatskog trenera Nenada Bjelice izgubila je 1-2, a sudac je Bjelici pokazao crveni karton tijekom susreta.

Utakmica na stadionu Yeni 19 Mayıs završila je pobjedom gostiju, iako je Samsunspor prvi došao u vodstvo. Logi Tomasson zabio je gol za domaći sastav, ali Amedspor je u nastavku preokrenuo rezultat u svoju korist. Gosti su izjednačili iz penala koji je izveo Gift Orban. Pobjedu Amedsporu donio je Dia Saba pogotkom u samoj završnici utakmice.

Sudac je tijekom susreta isključio jednog igrača i trenera domaće momčadi. Igrač Samsunspora Afonso dobio je drugi žuti karton, a glavni trener Nenad Bjelica zaradio je izravni crveni karton.

Bjelici je ovo bila druga utakmica na klupi turskog kluba otkako je sredinom listopada zamijenio Thorstena Finka. Njegov prvi susret također je završio porazom jer je Kasımpaşa pobijedila rezultatom 4-1.

Jumić uskočio umjesto glavnog trenera

Nakon Bjeličinog isključenja, vođenje momčadi preuzeo je njegov pomoćnik Danijel Jumić. Hrvatski stručnjak s iskustvom rada u Istri 1961 obratio se medijima poslije utakmice te je komentirao događaje na terenu i sudačke odluke tijekom susreta.

Samsunspor’un yardımcı antrenörü Danijel Jumic, Amedspor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Nenad Bjelica ile ilgili konuştu. https://t.co/oXlnDCjj6S — Samsun’a Dair (@samsunadairr) October 24, 2026

Samsunspor se nakon niza od šest uzastopnih poraza nalazi u zoni ispadanja. Prošle sezone klub je sudjelovao u Uefinom europskom natjecanju, dok je trenutno smješten na dnu poretka u turskom prvenstvu.

Bjelica je suspendiran zbog izravnog crvenog kartona i propustit će sljedeći susret. Zbog toga će Jumić samostalno voditi momčad u idućem kolu.

*uz korištenje AI-ja