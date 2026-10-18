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Bjelica je imao vatreno krštenje u Turskoj! Njegov Samsunspor je teško stradao na gostovanju

Piše HINA,
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Bjelica je imao vatreno krštenje u Turskoj! Njegov Samsunspor je teško stradao na gostovanju
ARHIVA 2019. - Dinamo fantasti?nim pogotkom Gojaka izborio Ligu prvaku odigravši s Rosenborgom 1:1 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Bjelica je imao vatreno krštenje u Samsunsporu; njegov novi klub je u debiju poražen 4-1 kod Kasimpase, a borba za opstanak postaje sve teža

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Hrvatski nogometni stručnjak Nenad Bjelica porazom je startao na klupi turskog prvoligaša Samsunspora. U susretu osmog kola turskog prvenstva Samsunspor je izgubio 4-1 na gostovanju kod Kasimpase.

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Domaćin je poveo u 26. minuti golom Claudia Wincka, a pet minuta kasnije je Adem Arous zabio za 2-0. Tanguy Coulibaly je smanjio u posljednjim trenucima prvog dijela. Arous je u 64. minuti povećao prednost domaćina, a konačnih 4-1 postavio je Adrian Benedyczak u 78. minuti.

Rovinj: 19. Weekend Nenad Bjelica Nenad
Rovinj: 19. Weekend Nenad Bjelica Nenad | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bjelica je Samsunspor preuzeo prije tri dana naslijedivši Nijemca Thorstena Finka koji je dobio otkaz nakon serije loših rezultata. Samsunspor se trenutačno nalazi na 17. mjestu turskog prvenstva s četiri boda, četiri boda manje od zone spasa.

Bjelica je već radio u Turskoj, od travnja do listopada 2023. vodio je Trabzonspor. Klub je napustio nakon što je izgubio povjerenje Uprave. Tijekom karijere trenirao je i Dinamo, Osijek, Union Berlin, Lech, Speziju, Austriju Beč...

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Komentari 2
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