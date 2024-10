Neobičan poklon za Kramarića. Ovako mu čestitali 100. nastup

Debitirao je za Hrvatsku na prijateljskoj utakmici 4. rujna 2014. godine u 2-0 (1-0) pobjedi protiv Cipra i asistirao za prvi gol Marija Mandžukića, a protiv Poljske je odigrao 100. utakmicu u 'vatrenom' dresu. Andrej Kramarić (33) proslavio je jubilej u Varšavi, a HNS ga je nagradio prigodnim poklonom.

Dobio je dres sa svojim prezimenom i brojkom 100 koja je napravljena od zastava reprezentacija kojima je zabijao golove, a zabio ih je 30.

O Kramarićevoj važnosti za hrvatsku nogometnu reprezentaciju oglasio se i glasnogovornik 'vatrenih' Tomislav Pacak.

- Čestitke mom Miočaninu Krami! Neobranjivi lažnjak, nepogrešivi osjećaj za gol, ali i trka i borba i karakter. Autor lijepih golova i, puno važnije, autor super važnih golova, spašavao važne utakmice, a spašavao i mene u nekim teškim trenutcima i porazima... Zaredali smo malo sa stotkama pa se čini da je to lako, al samo ih je 12 u 30 godina - i zato veliki respekt za ovaj jubilej, uz želju da brojka nastupa nastavi rasti, a s njom će sigurno i brojka golova jer.. to je to što čovjek nezadrživo radi. Bravo - napisao je Pacak.

Andrej je godinama stožerni igrač 'vatrenih', a ispred njega ima još reprezentativnih ciklusa. Rekli bi naši stari, 'prvih 100 je najteže', a sad će onda očito sve ići bez problema!