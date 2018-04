Nepobjedivi Orao iz Dagestana uzeo pojas i pozvao McGregora

Khabib Nurmagomedov novi je UFC-ov prvak lake kategorije! Pojas je zaradio u borbi s neočekivanim protivnikom Alom Iaquintom (30). Amerikanac je uskočio ekspresno nakon što su otpali Tony Ferguson (ozljeda) i Max Holloway (kilaža) i iako su to svi očekivali, nije razočarao. Izdržao je svih pet rundi s čovjekom koji sada ima 26 pobjeda iz isto toliko borbi i zaradio divljenje sjajnog Dagestanca.

- Kako se osjećam? Ne znam! Žao mi je što moj otac nije tu, jer sve ovo što sam napravio je zbog njega. Svi ovi ljudi oko mene su skromni ljudi. Ali sad se želim boriti s St-Pierreom u New Yorku, u Madison Square Gardenu - rekao je nakon borbe Nurmagomedov.

Orao iz Dagestana dominirao je u svih pet rundi, rušio Iaquintu, sijevali su udarci sa svih strana, no Amerikanac je izdržao do samog kraja.

- Iaquinta je pravi gangster, pravi gangster iz Brooklyna. Ma kakav Conor McGregor, Al je gangster, on je odmah pristao na borbu sa mnom, a Conor bi se borio s kombijem - nasmijao je Khabib navijače u Brooklynu i pokazao kako je pun samopouzdanja:

- Ja se već mogu sad mogu ponovno boriti ako UFC to želi. Dajte mi 30 minuta odmora, da popijem malo vode, nazovem tatu, pitam ga gdje sam griješio i idemo dalje. Nije mi bitno protiv koga, Conor, Ferguson, bilo tko, može i Daniel Cormier - pozvao je čak i puno težeg DC-a koji mu je stajao u kutu Nurmagomedov.

Od prve runde Nurmagomedov je dominirao, u prve dvije runde čak je i bio jako blizu prekidu, no Iaquinta se nekako uspio obraniti od niza poluga, pokušaja gušenja, silnih udaraca... U trećoj rundi malo zatišje iako je iz nje Iaquinta izašao s ozljedom oka i obliven krvlju. U četvrtoj rundi ponovno je Khabib nasrnuo, zadao sjajan kroše, a onda i udarac nogom, no ni to nije izbacilo Ala kojem je nadimak Razjareni po Robertu de Niru u Razjarenom biku.

Iako se do sada još nije borio više od tri runde Iaquinta je odlično izdržao i petu, udario nekoliko puta Nurmagomedova, no pobjednik je već tada bio poznat. Dominacija apsolutno u svim segmentima borbe Dagestanca, no isto tako Amerikanac talijanskih korijena zaslužio je naklon do poda...

Brutalna statistika

Suci su jednoglasno proglasili pobjednika, a kako i ne bi kad se znaju brojke. Pogledajte samo ovo: udarci s distance 115 - 23, udarci iz klinča 13 - 2, udarci na tlu 51 - 0, rušenja 8 - 0. Sve za Nurmagomedova. Dominacija kakva se rijetko viđa na ovakvom nivou, a opet - Iaquinta je ostao na nogama!

Rose Namajunas obranila pojas

Nije UFC 223 bio samo Khabib Nurmagomedov, brojni otkazi i cirkusant Conor McGregor. Bilo je tu još nekoliko jako zanimljivih borbi. Prije svega to se odnosi na Rose Namajunas koja je u slamka kategoriji obranila pojas protiv Joanne Jedrzejczyk. Bio je to revanš koji je apsolutno opravdao očekivanja navijača.

Iako je Poljakinja bila razočarana odlukom sudaca, Namajunas joj je unakazila lice svojim udarcima, dok je ona brutalno izudarala noge svoje protivnice.

Khabibov sunarodnjak Zabit Magomedšaripov u perolakoj kategoriji pobijedio je Kylea Bochniaka jednoglasnom sudačkom odlukom. Borba je bila doista spektakularna, a neki već predviđaju da će kandidirati i za jednu od najboljih u 2018. godini.