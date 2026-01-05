Neprežaljena želja Hajduka seli u novi klub? Evo tko se zanima

Edin Džeko (39) trenutačno igra u Fiorentini koja je 18. momčad talijanskog prvenstva. Ove sezone 'Bosanski dijamant' odigrao je 18 utakmica zabio dva gola i proveo tek 722 minute na terenu za 'viole'. Stigao je bez odštete u Firencu ljetos iz Fenerbahčea i potpisao ugovor do kraja sezone. Interes za njegovo dovođenje pokazao je Juventus koji ima problema u ofenzivi. Ove sezone su u talijanskom prvenstvu zabili 24 pogotka u 18 susreta, što je ispod prosjeka za 'staru damu'.

Dušan Vlahović je ozlijeđen i ugovor mu istječe krajem sezone, a Kanađanin Jonathan David i Belgijac Lois Openda nikako ne mogu pronaći pravu formu. Zbog svega navedenog Luciano Spalletti, koji je naslijedio Igora Tudora krajem listopada, mora u vrhu napada koristiti Turčina Kenana Yildiza. Turski reprezentativac je briljantan ove sezone i do sad je zabio u ligi šest golova i podijelio četiri asistencije te je najbolji strijelac Juventusa u ligi.

Edin Džeko bi prema pisanju talijanskog Tuttosporta došao na posudbu do kraja sezone. Mnogi kritiziraju ovaj potez uprave koja pokušava loše stanje riješiti kratkotrajnim rješenjima, a ne dugoročnim planiranjem. Džeko je u 40. godini života i ima mnoštvo iskustva igranja u Italiji i zasigurno bi mogao biti dobar mentor Juventusovim pojačanjima u vrhu napada, a i sam pokazati golgeterske sposobnosti.

Spalletti je u karijeri trenirao Džeku u sezoni 2016./17. kad je Džeko imao individualno najbolju sezonu i zabio 39 golova te podijelio 14 asistencija u 51 susretu za Romu. Talijan je upoznat s radom napadača i želi ga trenirati ponovno. Ljetos je bosanskohercegovački napadač bio blizu prelaska u Hajduk, ali odlučio se vratiti u Italiju gdje je proživio najbolje trenutke svoje karijere.

'Dijamant' je u karijeri igrao za Željezničar, Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče. Za BiH je nastupio 146 puta i zabio 72 gola te je njihov najbolji strijelac i reprezentativac s najviše nastupa.