Obavijesti

Sport

Komentari 2
ŠEF FIFE JE MIRAN

Neredi u Meksiku, Infantino ne bere brigu: 'SP će biti spektakl'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Neredi u Meksiku, Infantino ne bere brigu: 'SP će biti spektakl'
1
Foto: Jairo Cassiani

Predsjednik Fife Gianni Infantino umanjio je sigurnosne zabrinutosti u Meksiku nakon nedavnog nasilja kartela, rekavši da je i dalje vrlo miran uoči Svjetskog prvenstva

Admiral

Predsjednik Fife Gianni Infantino pokušao je umiriti javnost nakon vala nasilja u Meksiku koje je izazvalo ubojstvo vođe narkokartela Nemesia Oseguere, poznatog kao 'El Mencho'. Slike anarhije i nasilja obišle ​​su svijet manje od četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Unatoč krvavim sukobima i odgođenim utakmicama, Infantina to ne brine. Meksiko, uz SAD i Kanadu, je jedna od tri države domaćina najvećeg nogometnog sportskog natjecanja koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja.

- Vrlo sam miran i uvjeren da će sve biti dobro. Bit će spektakularno - rekao je Infantino tijekom posjeta Kolumbiji.

VAL NASILJA Kartelski kaos u Meksiku, a SP je pred vratima. Uzbuna u Fifi
Kartelski kaos u Meksiku, a SP je pred vratima. Uzbuna u Fifi

Nasilje je izbilo nakon operacije meksičke vojske protiv vođe Jalisco New Generation Cartel (CJNG), jednog od najmoćnijih i najbrutalnijih kartela u zemlji. U sukobima je poginulo najmanje 74 ljudi, dok su naoružane skupine blokirale ceste u više saveznih država i palile vozila i komunalnu infrastrukturu, uključujući i Guadalajaru, jednog od gradova domaćina SP-a, prenosi L'Equipe.

37
Foto: booking.com/PIXSELL

Guadalajara će ugostiti četiri utakmice grupne faze, dok će se susreti igrati i u Mexico Cityju te Monterreyu, gdje nije bilo nemira. Unatoč dramatičnim prizorima koji su obišli svijet, čelnici poručuju da organizacija turnira nije upitna i da će Meksiko spremno dočekati nogometne navijače iz cijelog svijeta.

Guadalajara violence postpones matches in Zapopan
Foto: Alberto Fajardo

Kompletan raspored svih utakmica na Svjetskom prvenstvu pogledajte ovdje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026