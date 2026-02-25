Neredi u Meksiku, Infantino ne bere brigu: 'SP će biti spektakl'

Predsjednik Fife Gianni Infantino pokušao je umiriti javnost nakon vala nasilja u Meksiku koje je izazvalo ubojstvo vođe narkokartela Nemesia Oseguere, poznatog kao 'El Mencho'. Slike anarhije i nasilja obišle ​​su svijet manje od četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Unatoč krvavim sukobima i odgođenim utakmicama, Infantina to ne brine. Meksiko, uz SAD i Kanadu, je jedna od tri države domaćina najvećeg nogometnog sportskog natjecanja koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja.

- Vrlo sam miran i uvjeren da će sve biti dobro. Bit će spektakularno - rekao je Infantino tijekom posjeta Kolumbiji.

Nasilje je izbilo nakon operacije meksičke vojske protiv vođe Jalisco New Generation Cartel (CJNG), jednog od najmoćnijih i najbrutalnijih kartela u zemlji. U sukobima je poginulo najmanje 74 ljudi, dok su naoružane skupine blokirale ceste u više saveznih država i palile vozila i komunalnu infrastrukturu, uključujući i Guadalajaru, jednog od gradova domaćina SP-a, prenosi L'Equipe.

Guadalajara će ugostiti četiri utakmice grupne faze, dok će se susreti igrati i u Mexico Cityju te Monterreyu, gdje nije bilo nemira. Unatoč dramatičnim prizorima koji su obišli svijet, čelnici poručuju da organizacija turnira nije upitna i da će Meksiko spremno dočekati nogometne navijače iz cijelog svijeta.

Foto: Alberto Fajardo

