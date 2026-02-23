Obavijesti

VAL NASILJA

Kartelski kaos u Meksiku, a SP je pred vratima. Uzbuna u Fifi

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
5

Val nasilja u Meksiku nakon smrti jednog od najtraženijih svjetskih narkobosova. Tko će jamčiti sigurnost posjetitelja Svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje za tri i pol mjeseca?

Admiral

Meksiko je zahvatio val nasilja nakon što specijalne snage ubile jednog od najtraženijih svjetskih narkobosova, Nemesija Osegueru Cervantesa, poznatog kao 'El Mencho'. Vođa zloglasnog kartela Jalisco New Generation Cartel (CJNG) teško je ozlijeđen u sukobima s vojskom u gradu Tapalpa u blizini Guadalajare te je preminuo od zadobivenih rana.

FILE PHOTO: El Chapo’s sons: how narco princelings built fentanyl empire poisoning America 121480131 Mexican drug lord Nemesio Oseguera Cervantes, also known as El Mencho, appears in an undated photograph on the U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) website
18
Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

Tijekom operacije ubijena su najmanje četiri člana kartela, dok su tri vojnika ranjena. Uslijedila je brutalna odmazda, kartel je blokirao prometnice zapaljenim vozilima, postavio oko 250 barikada diljem zemlje, a zabilježeni su oružani sukobi i napadi na banke i trgovine. Plamenovi su se mogli vidjeti kilometrima unaokolo, a dim se dizao nad brojnim gradovima, uključujući Guadalajaru, koja bi trebala biti domaćin četiri utakmice Svjetskog prvenstva, uključujući i drugu utakmicu Meksika u skupini protiv Južne Koreje 19. lipnja.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum poručila je da postoji 'apsolutna koordinacija' između saveznih i državnih vlasti te pozvala građane na smirenost, ističući kako se u većem dijelu zemlje život odvija normalno. Uhitili su najmanje 25 ljudi zbog sudjelovanja u nasilju i pljačkama, prenosi BBC.

Nemiri dolaze samo nekoliko mjeseci prije početka Svjetskog prvenstva, koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a Meksiko bi trebao ugostiti 13 utakmica u gradovima Guadalajari, Mexico Cityju i Monterreyu, uključujući i utakmicu otvaranja 11. lipnja. Novi sigurnosni izazovi tako su bacili sjenu na pripreme za globalni nogometni spektakl.

FILE PHOTO: Akron Stadium in Guadalajara is one of Mexico's three venues for the 2026 World Cup
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Fifa javno nije komentirala situaciju, ali njeni su izvori zabrinuti za sigurnost reprezentacija i navijača tijekom prvenstva, piše Marca. Kompletan raspored svih utakmica na Svjetskom prvenstvu pogledajte ovdje. 

