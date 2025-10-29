U 75. minuti domaći su navijači pokazali sramotan transparent: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida."
Neredi u Vinkovcima! Domaći navijači provocirali Torcidu, oni bacali baklje, reagirali specijalci
Cibalia je u osmini finala Kupa u Vinkovcima ugostila trenutačnog lidera HNL-a, Hajduk. Domaća momčad pokazala je sjajnu igru, a mnogi su gledatelji došli na tribine podržati svoje igrače. Tribine su bile vrlo dobro popunjene, no mogli smo vidjeti izrazito uvredljiv transparent koji su ultrasi izvjesili i uputili torcidi.
Naime, u prigodnoj 75. minuti domaći su navijači pokazali sramotan transparent: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida." Uz izvješeni transparent domaći su navijači zapjevali i pjesmu "Sretan vam rođendan". Podsjetimo, u utorak je Torcida, najstarija navijačka skupina na svijetu, slavila 75. rođendan.
Na takav transparent reagirali su i gostujući navijači koji su pokušali preskočiti ogradu, a odmah je reagirala i specijalna policija koja im je prepriječila put i zaustavila sukob. Nisu niti nakon toga gosti odustali, sukobili su se s domaćim navijačima, poletjele su i baklje, a uslijed toga utakmica je na nekoliko minuta i zaustavljena.
Domaća je navijačka skupina time zasjenila dobru atmosferu i transparent kojim su na početku odali počast Jeanu Michellu Nicolieru i njegovim riječima: "Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje." Poruku je Nicolier poslao majci kad ga je pokušala odgovoriti od odlaska u ratom razorenu Hrvatsku. Tada joj je odgovorio: "Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje."
