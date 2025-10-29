Obavijesti

Sport

Komentari 45
SRAMOTNE SCENE

Neredi u Vinkovcima! Domaći navijači provocirali Torcidu, oni bacali baklje, reagirali specijalci

Piše Davor Kovačević, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Neredi u Vinkovcima! Domaći navijači provocirali Torcidu, oni bacali baklje, reagirali specijalci
Foto: Davor Kovačević/24sata

U 75. minuti domaći su navijači pokazali sramotan transparent: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida."

Cibalia je u osmini finala Kupa u Vinkovcima ugostila trenutačnog lidera HNL-a, Hajduk. Domaća momčad pokazala je sjajnu igru, a mnogi su gledatelji došli na tribine podržati svoje igrače. Tribine su bile vrlo dobro popunjene, no mogli smo vidjeti izrazito uvredljiv transparent koji su ultrasi izvjesili i uputili torcidi.

Naime, u prigodnoj 75. minuti domaći su navijači pokazali sramotan transparent: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida." Uz izvješeni transparent domaći su navijači zapjevali i pjesmu "Sretan vam rođendan". Podsjetimo, u utorak je Torcida, najstarija navijačka skupina na svijetu, slavila 75. rođendan.

Foto: Davor Kovačević/24sata

Na takav transparent reagirali su i gostujući navijači koji su pokušali preskočiti ogradu, a odmah je reagirala i specijalna policija koja im je prepriječila put i zaustavila sukob. Nisu niti nakon toga gosti odustali, sukobili su se s domaćim navijačima, poletjele su i baklje, a uslijed toga utakmica je na nekoliko minuta i zaustavljena.

Domaća je navijačka skupina time zasjenila dobru atmosferu i transparent kojim su na početku odali počast Jeanu Michellu Nicolieru i njegovim riječima: "Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje." Poruku je Nicolier poslao majci kad ga je pokušala odgovoriti od odlaska u ratom razorenu Hrvatsku. Tada joj je odgovorio: "Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 45
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
UŽIVO Cibalia - Hajduk 0-0: Gosti i dalje bez ideje u napadu, domaći sve bliži pucanju penala
PRIJENOS OSMINE FINALA

UŽIVO Cibalia - Hajduk 0-0: Gosti i dalje bez ideje u napadu, domaći sve bliži pucanju penala

Hajduk nije pokazao puno toga prema naprijed, a sjajna Cibalia se uspjela obraniti od svih opasnosti. Domaći su i poveli, ali je gol poništen zbog zaleđa. Igrat će se produžeci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025