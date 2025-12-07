Mato Neretljak: Derbi je bio slab, sudačka trojka najlošija, a Garcia je najbolji trener u ligi...

Subotnji derbi dvije vodeće momčadi na prvenstvenoj ljestvici nije ponudio posebno kvalitetan nogomet, ali je već po tradiciji ostavio brojne repove kada su u pitanju sudačke odluke. Zato se danas više raspravlja o suđenju nego o prikazanoj igri, o Patriku Kolariću i njegovim pomoćnicima Bojanu Zobenici i Marjanu Tomasu, umjesto o sjajnim obranama Tonija Silića, još jednoj odlično odigranoj utakmici Luke Hodaka, Branimira Mlačića, Noe Mikića... Nekadašnji prvotimac Hajduka i reprezentativac Hrvatske Mato Neretljak nije zadovoljan onim što je vidio u derbiju.

