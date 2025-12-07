Obavijesti

Sport

Komentari 6
ODJECI DERBIJA PLUS+

Mato Neretljak: Derbi je bio slab, sudačka trojka najlošija, a Garcia je najbolji trener u ligi...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 6 min
Mato Neretljak: Derbi je bio slab, sudačka trojka najlošija, a Garcia je najbolji trener u ligi...
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako ćemo gledati objektivno neriješen ishod je najrealniji. Hajduk mora biti zadovoljan bodom, Dinamo također jer su se spasili u zadnji čas. Sudci su bili najlošiji akteri utakmice, hvala Bogu da imamo VAR...

Subotnji derbi dvije vodeće momčadi na prvenstvenoj ljestvici nije ponudio posebno kvalitetan nogomet, ali je već po tradiciji ostavio brojne repove kada su u pitanju sudačke odluke. Zato se danas više raspravlja o suđenju nego o prikazanoj igri, o Patriku Kolariću i njegovim pomoćnicima Bojanu Zobenici i Marjanu Tomasu, umjesto o sjajnim obranama Tonija Silića, još jednoj odlično odigranoj utakmici Luke Hodaka, Branimira Mlačića, Noe Mikića... Nekadašnji prvotimac Hajduka i reprezentativac Hrvatske Mato Neretljak nije zadovoljan onim što je vidio u derbiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Navijte budilice: Hrvatska je doznala sve stadione i satnice utakmica grupne faze SP-a!
SVE SE ZNA

Navijte budilice: Hrvatska je doznala sve stadione i satnice utakmica grupne faze SP-a!

Vatreni u skupini smrti s Engleskom, Ganom i Panamom! Raspored SP 2026. je poznat, a navijači s nestrpljenjem iščekuju spektakl koji počinje 11. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025