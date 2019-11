'Neshvatljiv pad koncentracije. Možda smo se malo i opustili...'

Možemo biti ponosni, ali neshvatljiv mi je taj pad koncentracije. Misliš da je utakmica dobivena i onda se ovo dogodi, rekao je Luka Ivanušec nakon dramatičnih 3-3 Dinama i Šahtara na Maksimiru u četvrtom kolu Lige prvaka.

- Ne znam što se dogodilo. Možda smo se malo opustili. Jedan ubačaj, zabije nam gol, a na kraju ne znam ni što se dogodilo, nisam najbolje vidio situaciju - dodao je mladi igrač Dinama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Arijan Ademi u 89. minuti zabio je za 3-1, a u 98. minuti na semaforu je stajalo konačnih 3-3. Zabio je Ivanušec gol za preokret na dodavanje Petkovića, ali nije bilo dovoljno.

- Moj gol? Drago mi je, ali nije uspio donijeti ta tri boda. Prvi gol za Dinamo u Ligi prvaka protiv Šahtara, stvarno sam ponosan, ali bitnije je momčadski da dobijemo utakmicu, a to nismo uspjeli.

Na Maksimiru je bilo 28.316 navijača koji su priredili odličnu atmosferu.

- Atmosfera je bila sjajna, bodrili su nas svih 90 minuta. Uz njih možemo i u ove dvije utakmice koje su ostale. Sa svakim možemo igrati bez obzira na to što je City favorit - zaključio je Ivanušec.

- Ponosni smo na svoje suigrače stožer bez obzira na rezultat. Svaku utakmicu odradimo kako trebamo, zaslužili smo puno više, ali zadovoljit ćemo se, nažalost, tim bodom - rekao je za HRT Bruno Petković, strijelac i asistent.

- Gledajući cijelu utakmicu, bili smo dominantniji, kreirali smo puno više prilika, ali zadovoljit ćemo se bodom.

- Kad god me pitate, to su kalkulacije i prognoze. Svaki put odgovorim isto: idemo utakmicu po utakmicu, ne kalkuliramo i gledamo unaprijed. Ne radimo to u medijima u javnosti, ali momčadski gledamo samo na iduću utakmicu, a to je Rijeka u nedjelju.

- Navijači su bili stvarno fenomenalni, možda mi je zbog njih i najviše žao. Je li zbog neiskustva, pada koncentracije, nije ni bitno. Nema smisla plakati za prolivenim mlijekom. Situacija nije dramatična, idemo dalje.

Marko Gjira debitirao je u Ligi prvaka.

- Vratio sam se sa zagrijavanja, Moro je dobio crveni i šef je rekao da ulazim u igru. Ne znam što da kažem, imali smo 3-1 i dogodi nam se to što se dogodilo, dvije gluposti i penal u 95. Prvo ga je sudio meni pa je gledao širu sliku, da je Kevin udario Pjatova, a nama nije provjerio dvaput u prvom poluvremenu - rekao je Gjira i zaključio.

- Nije ništa izgubljeno, imamo još dvije utakmice. Bacit ćemo se na glavu i idemo po prolazak.