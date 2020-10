Nesretni Morata: Išao Pippovim putem, VAR mu poništio 3 gola

Zabiješ tri gola, a nijedan ne vrijedi. Alvaro Morata (28) uspio je napraviti 'čudo' te u porazu protiv Barcelone (0-2) tri puta matirati Neta, a na kraju je njegov klub izgubio bez zabijenog gola

<p>Statistički Juventus nije zapucao u okvir Barcelonina gola, a tri su puta slavili jer je poentirao - <strong>Alvaro Morata </strong>(28)! I na kraju su uspjeli izgubiti 2-0 jer, VAR.</p><p>- Više je u zaleđu nego <strong>Pippo Inzaghi </strong>- rekao je Anton Samovojska na HRT-u u emisiji nakon utakmice, aludirajući na legendu Milana Filippa Inzaghija koji je mnogo golova zabio iz mogućeg zaleđa jer je uvijek bio 'na granici'. </p><p>I da, prvi je gol zabio španjolski napadač već u 15. minuti kad je projurio desnom stranom, došao pred <strong>Neta </strong>i pokušao ga prebaciti, ali nije uspio. Međutim lopta se odbila natrag k napadaču Juventusa koji je zabio gol, ali ubrzo je sudac <strong>Makkelie </strong>dosudio zaleđe. Doduše, igrao je Morata i rukom pa je ovo slavlja Juventina.</p><p>Bio bi to gol za 1-1, a mislili su i u 30. minuti nogometaši Juventusa da će barem ovaj put na semaforu pisati 1-1. Odlično je <strong>Cuadrado </strong>ubacio loptu, Morata još bolje natrčao i zabio, ali bio je prebrz za pola koraka. I ovo je pomoćni sudac odmah dosudio pa je Morata s poda pokazivao kako se ne radi o zaleđu. Nakon pregleda snimke, ipak se pokazalo da je bilo zaleđe.</p><p>Ako ništa- biti će treća sreća. U 55. minuti je Morata i po treći put poslao loptu u Barceloninu mrežu, opet mu je spektakularno asistirao Cuadrado u padu. Odmah je Morata uzeo loptu, proslavio gol sa suigračima i pomislio - pa napokon. Ali VAR je rekao - ne može! U nevjerici je bio Morata, a do kraja utakmice je Juventus primio još jedan gol. </p><p>I tako to bude - kad zabiješ tri, primiš dva i protivnik pobijedi s 2-0. Nesretni Morata sigurno će pamtiti ovaj susret, ali nije mu to prvi put da je zabio iz zaleđa. U ligi su mu u zadnja dva kola poništeni golovi protiv Verone i Crotonea, a obje su utakmice završile 1-1. Tko zna kakva je situacija mogla biti da je Morata malo pripazio, no ovaj je put bio 'ispred crte', a tko zna što će biti kad se 'kalibrira'.</p>