PRVI ČOVJEK U POVIJESTI

VIDEO Čudesan podvig poljskog skijaša: Osvojio Mount Everest bez dodatnog kisika pa odskijao

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Andrzej Bargiel ispisao povijest: prvi se popeo na Everest bez kisika i skijao do baze. Nevjerojatna izdržljivost i hrabrost Poljaka oduševljava svijet

Poljski skijaški alpinist Andrzej Bargiel (37) postigao je naizgled nemoguće, ispisavši novo, zlatno poglavlje u povijesti planinarstva. Postao je prvi čovjek koji se popeo na Mount Everest (8849 m) bez korištenja dodatnog kisika i zatim se u potpunosti skijama spustio do baznog logora.

Uspon je bio iznimno naporan. Zbog obilnog svježeg snijega, Bargiel je proveo gotovo 16 sati u zloglasnoj "zoni smrti" iznad 8000 metara, gdje je zrak toliko rijedak da tijelo dobiva tek trećinu kisika dostupnog na razini mora. Od više od 6000 ljudi koji su osvojili Everest, manje od tri posto učinilo je to bez boca s kisikom.

- Ono što je Andrzej postigao nadilazi ljudske sposobnosti. Na toj visini, bez dodatnog kisika, tijelo se bori za svaki pojedini korak - objasnila je liječnica ekspedicije, dr. Patrycja Jonetzko.

Andrzej Bargiel Andrzej Bargiel Andrzej Bargiel
Foto: Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool

Nakon što je 22. rujna stigao na vrh, Bargiel je proveo tek nekoliko minuta na krovu svijeta prije nego što je započeo povijesni spust. Zbog mraka, spust je morao podijeliti u dva dijela, prenoćivši u Visinskom logoru II na oko 6400 metara. Sljedećeg jutra nastavio je kroz najopasniji dio rute, zloglasni ledenjak Khumbu. Kroz opasni labirint leda i dubokih pukotina, bez korištenja užadi, dijelom ga je navodio brat Bartek pomoću drona.

- Činjenica da sam navodio vlastitog brata sigurno nije olakšala stvar - priznao je Bartek.

Andrzej Bargiel
Foto: Andrzej Bargiel / Red Bull Content Pool

Ovaj uspjeh stigao je iz trećeg pokušaja, nakon neuspješnih ekspedicija 2019. i 2022.

- Skijanje s Everesta bez kisika bio je san koji je godinama rastao u meni. Znao sam da će teški jesenski uvjeti i iscrtavanje linije spusta kroz ledenjak Khumbu biti najveći izazov s kojim se mogu suočiti.

Bargiel je jedini čovjek u povijesti koji se skijama spustio i s Everesta i s K2, drugog najvišeg vrha svijeta, a njegov projekt "Hic Sunt Leones" ("Ovdje su lavovi") posvećen je upravo ovakvim pionirskim pothvatima.

Njegov uspjeh pomiče granice ljudske izdržljivosti i postavlja nove standarde u svijetu ekstremnog skijanja. Uspjeh je pozdravio i poljski premijer Donald Tusk, poručivši na društvenim mrežama: "Nebo je granica? Ne za Poljake!".

Andrzej Bargiel
Foto: East Studio / Red Bull Content Pool

