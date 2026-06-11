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ULOVIO JACKPOT

NESTVARNA LOVA Evo koliko će zarađivati najplaćeniji NFL-ovac

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
NESTVARNA LOVA Evo koliko će zarađivati najplaćeniji NFL-ovac
Foto: Cal Sport Media/SIPA USA

Mahomes potpisao jackpot! Chiefs mu dali ugovor do 2033. i učinili ga najplaćenijim NFL zvijezdom

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Trostruki osvajač Super Bowla 30-godišnji quarterback Patrick Mahomes produžio je ugovor s Kansas City Chiefsima za dvije godine, te će biti najbolje plaćeni igrač u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL). 

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Foto: Instagram

Novi ugovor vrijedi do 2033. godine i trebao bi mu donijeti zaradu od 504,75 milijuna dolara, a sa bonusima ona bi mogla iznositi 520 milijuna dolara. To znači da će godišnje zarađivati 63 milijuna dolara, čime je pretekao vođu navale Dallas Cowboysa Daka Prescotta, koji zarađuje 60 milijuna dolara po sezoni.  Prethodni desetogodišnji ugovor jamčio je Mahomesu zaradu od 450 milijuna dolara plus 50 milijuna u bonusima.

Mahomes je predvodio Kansas City do tri naslova prvaka (2020, 2023, 2024), a još dva puta poraženi su u Super Bowlu. Prošle sezone Chiefsi nisu izborili doigravanje, a Mahomes je u prosincu ozlijedio lijevo koljeno. Nakon operacije vratio se je treninzima. 

"U zadnjem desetljeću Mahomes je jedan od najobožavanijih sportaša svih vremena. Našoj ekipi pomogao je da pet puta zaigramo u Super Bowlu i osvojimo tri naslova. Imao je ključnu ulogu u stvaranju brenda Chiefsa i predstavljanju Kansas Cityja na svjetskoj pozornici.  Osim toga, uzor je u svojoj zajednici, iznimno ljudsko biće i generacijski talent. Zbog toga sam oduševljen što će i dalje voditi našu ekipu" izjavio je vlasnik Kansas City Chiefsa Clark Hunt.

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