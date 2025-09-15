Nestvarna završnica maratona na SP-u uz preokret i fotofiniš!

Tanzanijac Alphonce Felix Simbu osvojio je naslov svjetskog prvaka u maratonu na atletskom SP u Tokiju nakon što je u zadnjim metrima pretekao Nijemca Amanala Petrosa kojemu je pripalo srebro.

Simbu, Petros i Talijan Iliass Aouani zajedno su ušli u stadion nakon više od 41 i pol pretrčanog kilometra, da bi u završnom krugu trčanom po atletskoj stazi prvo Aouani malo zaostao, a potom se Petros odvojio na čelu s četiri-pet metara prednosti samo da bi Simbu u zadnjih 50 metara krenuo u finiš koji je rezultirao preticanjem doslovno u zadnjem metru od 42.195 pretrčanih.

Foto: Sarah Meyssonnier

Ovim trijumfom Simbu je osigurao povijesno prvo zlato sa svjetskih prvenstava za Tanzaniju.

REZULTATI:

1 Alphonce Felix Simbu (Tan) 2:09:48

2 Amanal Petros (Njem) 2:09:48

3 Iliass Aouani (Ita) 2:09:53

4 Haimro Alame (Izr) 2:10:03

5 Abel Chelangat (Uga) 2:10:11

6 Yohanes Chiappinelli (Ita) 2:10:15