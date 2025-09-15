Obavijesti

Nestvarna završnica maratona na SP-u uz preokret i fotofiniš!

Foto: Dylan Martinez

Drama u Tokiju! Alphonce Simbu u nevjerojatnom finišu osvaja zlato za Tanzaniju, pretekavši Nijemca Petrosa u zadnjim metrima maratona

Tanzanijac Alphonce Felix Simbu osvojio je naslov svjetskog prvaka u maratonu na atletskom SP u Tokiju nakon što je u zadnjim metrima pretekao Nijemca Amanala Petrosa kojemu je pripalo srebro.

Simbu, Petros i Talijan Iliass Aouani zajedno su ušli u stadion nakon više od 41 i pol pretrčanog kilometra, da bi u završnom krugu trčanom po atletskoj stazi prvo Aouani malo zaostao, a potom se Petros odvojio na čelu s četiri-pet metara prednosti samo da bi Simbu u zadnjih 50 metara krenuo u finiš koji je rezultirao preticanjem doslovno u zadnjem metru od 42.195 pretrčanih.

Men's Marathon Final
Foto: Sarah Meyssonnier

Ovim trijumfom Simbu je osigurao povijesno prvo zlato sa svjetskih prvenstava za Tanzaniju.

REZULTATI:

1 Alphonce Felix Simbu (Tan)     2:09:48
2 Amanal Petros (Njem)           2:09:48
3 Iliass Aouani (Ita)            2:09:53
4 Haimro Alame (Izr)             2:10:03
5 Abel Chelangat (Uga)           2:10:11
6 Yohanes Chiappinelli (Ita)     2:10:15

