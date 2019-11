NestVARno: Umjesto penala, sudac gledao snimke parkinga!

'NestVARne' scene stižu iz Izraela. Na utakmici između Maccabija iz Haife i Beitara iz Jeruzalema, sudac je morao provjeriti treba li dosuditi penal u VAR sobi, no kada je došao provjeriti scenu s travnjaka, prikazali su mu scenu s parkinga.

Naime, i gledatelji pred malim ekranima vidjeli su da je sudac izraelske Premier lige umjesto situacije s terena gledao parkiralište. Bizarno, da. No, nije on kriv. To su mu pokazali. Srećom, iako se radilo o mogućem penalu na samom rubu kaznenog prostora u 96. minuti susreta za Maccabi Haifu, suđen ili ne, mogao je samo povećati prednost domaćina budući da su do tada već vodili 2-1.

Meanwhile in Israeli 🇮🇱 Premier League: #VAR is checking the stadiums parking lot, instead of a 93rd minute penalty pic.twitter.com/NZCQFydg3p — BabaGol (@BabaGol_) November 10, 2019

Dodajmo, iako su gosti uspjeli povesti relativno rano, već u 19. minuti, to je bio njihov prvi i posljednji gol na susretu, a domaćini su u drugom dijelu raspalili po njihovom golu i uspjeli zabiti čak tri komada, posljednji upravo taj u sudačkoj nadoknadi, iz penala u 98. minuti.