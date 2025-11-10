Obavijesti

DARIO GJERGJA

Nesuđeni hrvatski izbornik preuzeo košarkaše BiH...

Piše HINA,
Foto: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag

Hrvatski košarkaški stručnjak Dario Gjergja (50) imenovan je novim izbornikom muške reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Košarkaški savez BiH. Na poziciji izbornika naslijedio je Adisa Bećiragića

Gjergja je preuzeo reprezentaciju BiH u vrlo zahtjevnom trenutku. Izabranu vrstu Bosne i Hercegovine očekuju ključne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, među kojima je i susret protiv Turske 27. studenog, te domaći okršaj protiv Srbije tri dana kasnije.

- Moj cilj je da u kratkom vremenu postavimo prepoznatljiv stil igre, disciplinu i borbenost. Svaka utakmica mora imati karakter i od igrača očekujem maksimalnu posvećenost - rekao je Gjergja koji je prije dvije godine bio nadomak preuzimanja hrvatske košarkaške reprezentacije, ali čelnici su tada izabrali Josipa Sesara.

Zadar: Susret 4. kola ABA lige između Zadra i Budućnosti
Zadar: Susret 4. kola ABA lige između Zadra i Budućnosti | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gjergja je na klupi BiH naslijedio Adisa Bećiragića, koji je reprezentaciju BiH odveo na nedavno Europsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak poznat je po bogatom trenerskom iskustvu, a prije nego što je prešao u trenerske vode u inozemstvu, radio je kao pomoćnik trenera u Hrvatskoj, u klubovima poput KK Zagreba i KK Cibone.

Najveći uspjeh ostvario je u Belgiji, gdje je kao glavni trener BC Oostende čak 14 puta bio prvak Belgije. Uz reprezentaciju BiH, on je i trener francuskog Limogesa, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

