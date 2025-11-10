Nesuđeni hrvatski izbornik preuzeo košarkaše BiH...

Gjergja je preuzeo reprezentaciju BiH u vrlo zahtjevnom trenutku. Izabranu vrstu Bosne i Hercegovine očekuju ključne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, među kojima je i susret protiv Turske 27. studenog, te domaći okršaj protiv Srbije tri dana kasnije.

- Moj cilj je da u kratkom vremenu postavimo prepoznatljiv stil igre, disciplinu i borbenost. Svaka utakmica mora imati karakter i od igrača očekujem maksimalnu posvećenost - rekao je Gjergja koji je prije dvije godine bio nadomak preuzimanja hrvatske košarkaške reprezentacije, ali čelnici su tada izabrali Josipa Sesara.

Gjergja je na klupi BiH naslijedio Adisa Bećiragića, koji je reprezentaciju BiH odveo na nedavno Europsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak poznat je po bogatom trenerskom iskustvu, a prije nego što je prešao u trenerske vode u inozemstvu, radio je kao pomoćnik trenera u Hrvatskoj, u klubovima poput KK Zagreba i KK Cibone.

Najveći uspjeh ostvario je u Belgiji, gdje je kao glavni trener BC Oostende čak 14 puta bio prvak Belgije. Uz reprezentaciju BiH, on je i trener francuskog Limogesa, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.