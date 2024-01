Nesuđeni junak rukometaša: Samo se odjednom dogodio pad

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je 35-30 od Islanda i time ostala bez ikakvih šansi za borbu za medalje na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Naši su rukometaši tako izgubili treću utakmicu u drugom krugu natjecanja i zauzimaju dno skupine. Jedan od rijetkih koji su se po dobrome istaknuli u porazu od Islanda je golman Dominik Kuzmanović (22), koji je imao deset obrana na utakmici.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajni Kuzmanović branio je neke stopostotne šanse Islanda, kontranapade i čiste jedan na jedan situacije u kojoj golman gotovo pa nema šansi izaći kao pobjednik. To je nekoliko puta Islanđanima napravio Kuzmanović, ali uzalud, jer se Hrvatska raspala u posljednjih 15 minuta igre, a Island je dovršio posao i uzeo dva boda.

- Bili smo u utakmici do neke 40. minute, do tad se igrao gol za golom, izmjenjivali smo se za vodstvo... A onda su nam istrčali nekoliko kontri, iskoristili su naše tehničke greške i utakmica se u nekoliko minuta iz egala pretvorila u pet, šest golova zaostatka. To više nismo mogli stići - rekao je Kuzmanović nakon utakmice.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatskoj nije pomoglo ni što se islandski golman Gustavsson 'probudio' u drugom dijelu i obranio neke velike prilike Hrvatske.

- Griješili smo, a njihov je golman bio vrhunski, to je jedan važan čimbenik. Bili smo u utakmici i samo se odjednom dogodio taj pad.

Klarica u nevjerici

Ni Luka Lovre Klarica (22) nema objašnjenje za pad Hrvatske u druom poluvremene.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Prvo je poluvrijeme bilo kako-tako, primili smo puno golova, bilo je puno trke, prolazili su nam jedan na jedan, obrana nam je pucala, a u drugom poluvremenu smo se raspali. Ne znam što bih rekao, imali smo dva gola prednosti pa ih odmah vratili u drugom dijelu. Stalno su vodili s dva ili tri razlike, a na kraju pet... Žao mi je. Ne znam što bih rekao dalje. Bila je to šansa za prolazak, ali ništa od toga - rekao je utučeni Hrvat.

Hrvatska će u srijedu (20.30 sati) odigrati zadnju utakmicu na prvenstvu protiv Njemačke.