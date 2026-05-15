Netko je platio devet milijuna dolara za večeru s milijarderom i košarkašem Stephom Curryjem

Nepoznata osoba je pristala platiti 9,000.100 dolara na aukciji za zajedničku večeru s milijarderom Warrenom Buffettom i košarkaškom superzvijezdom Stephenom Curryjem u dobrotvornoj akciji prikupljanja sredstava. Pobjednička ponuda došla je na jednotjednoj aukciji na eBayu koja je završila u četvrtak. Identitet pobjednika nije objavljen. Buffett, Curry i njegova supruga Ayesha Curry pridružit će se pobjedniku i još sedam gostiju koje pobjednik odabere 24. lipnja u Omahi u Nebraski, gdje se nalazi sjedište Buffettovog konglomerata Berkshire Hathaway.

Prihod će biti podijeljen između Glide Foundation i Eat. Learn. Play. Neprofitne organizacije rekle su da će Buffett udvostručiti pobjedničku ponudu za svakog od njih, povećavajući ukupnu donaciju na oko 27 milijuna dolara. Glide je neprofitna organizacija u okrugu Tenderloin u San Franciscu koja pomaže siromašnima, beskućnicima i onima koji se bore protiv ovisnosti. Buffett je prikupio oko 53,2 milijuna dolara za Glide na 21 aukciji između 2000. i 2022.

Počeo je podržavati Glide nakon što je njegova prva supruga Susan tamo volontirala. Umrla je 2004. godine. Pobjednička ponuda od 19 milijuna dolara na aukciji 2022. godine ostaje daleko najveća na eBay dobrotvornoj aukciji, objavio je eBay. Organizaciju Eat. Learn. Play. osnovali su Stephen i Ayesha Curry, a bavi se osiguravanjem hranjivih obroka, pismenosti djece i održavanje fizički aktivnog načina života.

Stephen Curry je s Golden State Warriorsima četiri puta osvajao naslov NBA prvaka i dva je puta proglašen MVP-jem. Ayesha Curry je poduzetnica, autorica kuharica i zagovornica borbe protiv gladi u djetinjstvu. Buffett (95) predsjednik je Berkshirea i bio je njegov glavni izvršni direktor 60 godina. Gotovo svo svoje preostalo bogatstvo, koje časopis Forbes procjenjuje na 143,5 milijardi dolara, donira dobrotvornoj organizaciji kojom upravlja njegovo troje djece.