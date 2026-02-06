Neuništiva Vonn s puknutim ligamentima ponovno skija!

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn ponovno pomiče granice ljudske izdržljivosti. Samo nekoliko dana nakon teške ozljede koljena koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone, Vonn je odradila prvi službeni trening spusta za Zimske olimpijske igre 2026. u Cortini d'Ampezzo, a vijest je na društvenoj mreži X objavila novinska agencija AFP.

Agencija je izvijestio kako je Vonn u petak "prošla ključni test svog oštećenog koljena" nakon što je uspješno završila spust. U nastavku su pojasnili nevjerojatne okolnosti pod kojima je to učinila: skijala je s puknutim prednjim križnim ligamentom u lijevom koljenu. Unatoč teškoj ozljedi i činjenici da je trening zbog guste magle na stazi Olimpia delle Tofane kasnio više od sat vremena, Vonn je zabilježila vrijeme od jedne minute i 40,33 sekunde.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Objava je popraćena s dvije snažne fotografije. Prva prikazuje Vonn u punoj brzini, u prepoznatljivom plavom američkom kombinezonu, dok agresivno napada stazu, a snijeg pršti ispod njezinih skija. Druga je fotografija krupni plan nasmijane i samouvjerene Vonn, koja unatoč svemu zrači optimizmom, što dodatno naglašava njezinu mentalnu snagu i odlučnost.

Odluka koja je podigla prašinu

Ovaj trening dobiva na težini kada se uzme u obzir širi kontekst. Vonn je doživjela težak pad 31. siječnja u Crans-Montani, pri čemu je zadobila rupturu prednjeg križnog ligamenta, natučenje kosti i oštećenje meniskusa. Dok je sportski svijet očekivao vijest o povlačenju s Igara, Vonn je šokirala javnost objavom da će se ipak natjecati uz pomoć posebne ortoze. Njezina odluka izazvala je brojne reakcije, a neki su je stručnjaci, kako je prenio i Wall Street Journal, nazvali "gotovo neodgovornom".