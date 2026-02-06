Obavijesti

Sport

Komentari 0
NE ODUSTAJE OD SNA

Neuništiva Vonn s puknutim ligamentima ponovno skija!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Neuništiva Vonn s puknutim ligamentima ponovno skija!
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Vonn je doživjela težak pad 31. siječnja u Crans-Montani, pri čemu je zadobila rupturu prednjeg križnog ligamenta, natučenje kosti i oštećenje meniskusa

Admiral

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn ponovno pomiče granice ljudske izdržljivosti. Samo nekoliko dana nakon teške ozljede koljena koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone, Vonn je odradila prvi službeni trening spusta za Zimske olimpijske igre 2026. u Cortini d'Ampezzo, a vijest je na društvenoj mreži X objavila novinska agencija AFP.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics Laureus World Sports Awards Premiere of "F1 The Movie" in New York
5
Foto: Christopher Creveling/REUTERS

Agencija je izvijestio kako je Vonn u petak "prošla ključni test svog oštećenog koljena" nakon što je uspješno završila spust. U nastavku su pojasnili nevjerojatne okolnosti pod kojima je to učinila: skijala je s puknutim prednjim križnim ligamentom u lijevom koljenu. Unatoč teškoj ozljedi i činjenici da je trening zbog guste magle na stazi Olimpia delle Tofane kasnio više od sat vremena, Vonn je zabilježila vrijeme od jedne minute i 40,33 sekunde.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Objava je popraćena s dvije snažne fotografije. Prva prikazuje Vonn u punoj brzini, u prepoznatljivom plavom američkom kombinezonu, dok agresivno napada stazu, a snijeg pršti ispod njezinih skija. Druga je fotografija krupni plan nasmijane i samouvjerene Vonn, koja unatoč svemu zrači optimizmom, što dodatno naglašava njezinu mentalnu snagu i odlučnost.

Odluka koja je podigla prašinu

Ovaj trening dobiva na težini kada se uzme u obzir širi kontekst. Vonn je doživjela težak pad 31. siječnja u Crans-Montani, pri čemu je zadobila rupturu prednjeg križnog ligamenta, natučenje kosti i oštećenje meniskusa. Dok je sportski svijet očekivao vijest o povlačenju s Igara, Vonn je šokirala javnost objavom da će se ipak natjecati uz pomoć posebne ortoze. Njezina odluka izazvala je brojne reakcije, a neki su je stručnjaci, kako je prenio i Wall Street Journal, nazvali "gotovo neodgovornom".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026