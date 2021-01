U predzadnjoj utakmici protivnički igrač je skočio s krila, moj ga je gurnuo i pao je na moju nogu. Iskrenuo sam zglob, liječnici su zaključili da tri tjedna ne mogu ništa raditi, bio sam na odmoru ta tri tjedna, a i svakako je bio kraj sezone, objasnio je kako je u utakmici protiv PSG-a došlo do njegove ozljede koja ga je zakratko udaljila od rukometa.

Iz kluba su htjeli da stanka bude i duža, čak do iza Svjetskog prvenstva, a Šego koji obožava igrati za Hrvatsku i raduje se svakom pozivu izbornika to nije mogao prihvatiti pa je išao u Montpellier na dodatne pretrage.

- Bio sam u Francuskoj, na magnetnoj rezonanci su utvrdili da zglob nije u najboljem stanju, ali meni se tako ne čini. Rekao sam da sve mogu raditi, ne boli me, nemam problema pri doskocima i trčanju, ali ozlijedio sam dva ligamenta, nije još sto posto dobro. Iz kluba nisu bili za to da ne idem na prvenstvo. Htjeli su da ostanem u klubu, ali ja nisam bio za tu opciju pa sam se s trenerom dogovorio da, po mogućnosti preskočim prvi krug, i vjerojatno ću ga i preskočiti, jer su me pod tim uvjetom i pustili na pripreme - kazao je za Radiopostaju Mir Međugorje Međugorčanin Marin Šego, a i bez njega kauboji mogu bez većih problema proći tu prvu skupinu u kojoj su Japan, Angola i Katar.

- Mogu sigurno. Tu si u Mate i Pešić koji su odlični golmani i koji to mogu odlično odraditi, a prva utakmica je tek 15. siječnja s Japanom i mislim da ću nakon toga biti spreman - kazao nam je Šego, a u drugom krugu Hrvatska se križa sa skupinom D u kojoj su Danska, Argentina, Bahrein i Kongo.

Ni tu ne bi trebalo biti problema...

- Uvijek spominjemo bit će lako, neće biti problema, ali svatko svakoga može danas pobijediti. Ako si jedan dan neraspoloženiji, ili si olako shvatio utakmicu zna se ‘dobiti po ušima’ tako da… Sigurno smo favoriti, ali poštujemo svaku reprezentaciju. Moramo biti oprezni i koncentrirani na svaku utakmicu - kazao nam je Šego, koji, kao i njegovi suigrači, sigurno zna, ali ipak smo ga podsjetili da navijači očekuju medalju.

- Slažemo se i mi s njima. Zato i jesmo tu. Svaki sportaš želi pobjede, posebno kada se igra za svoju domovinu. Zna se da svi to prate. Od rukometa se uvijek puno očekuje. U svakom slučaju, mi uvijek pucamo na vrh, to nije nikakva tajna, niti će ikad biti. Očekujemo dobru igru, dobar turnir i da ćemo cijeli hrvatski narod razveseliti nekom od medalja - kazao je Marin Šego.