Neutješan Juventusov kapetan: Najradije bih zaplakao, stvarno smo vjerovali. Hvala navijačima

Nogometaši Juventusa ispali su nakon drame od Galatasaraya u doigravanju za osminu finala Lige prvaka. Turski klub imao je prednost 5-2 iz prve utakmice, ali uzvrat u Torinu ponudio je pravu dramu. Domaćini su poveli u 37. minuti nakon što je iz penala bio precizan Locatelli. Na početku drugog poluvremena ostali su s igračem manje, ali su uspjeli zabiti još dva gola, najprije Gatti u 70. i McKennie u 82. minuti susreta. Nakon produžetaka, Galatasaray je izborio plasman u osminu finala s konačnih 7-5, a u produžecima su golove zabili Osimhen i Yilmaz.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Unatoč porazu, publika je igrače 'stare dame' nagradila velikim pljeskom. Međutim, igrači Juventusa bili su neutješni nakon utakmice. Kapetan domaćina i strijelac prvog gola Manuel Locatelli osvrnuo se na utakmicu, a poraz mu je teško pao.

- Iskreno, osjećam se kao da bih zaplakao, stvarno smo vjerovali. Uložili smo srce i dušu u ovu utakmicu, i više od toga. Jedan incident sve je zakomplicirao u prvoj utakmici, ali želim svima zahvaliti od srca. Atmosfera na stadionu bila je nevjerojatna, to su večeri koje ostaju u sjećanju. Upili smo njihovu energiju koja nam je trebala - izjavio je Juventusov kapetan Manuel Locatelli za Amazon Prime Video Italia nakon utakmice.

Foto: Guglielmo Mangiapane

- Dali smo srce i dušu. Uvijek tražim od igrača da to učine, a to su stvarno i učinili, i to je ono što moramo ponijeti sa sobom dalje. Ovo je Juventus kakav smo željeli vidjeti i kakav uvijek moramo biti. Moramo uvijek pokušavati igrati na ovoj razini. Na pravom smo putu i ne smijemo izgubiti to vjerovanje.

Utakmicu je komentirao i Khephren Thuram.

- Mislim da možemo samo pohvaliti igrače za njihov trud, pogreške se mogu dogoditi. Sada nas čeka još jedna važna utakmica protiv Rome i moramo se usredotočiti na to.

Juventus drži peto mjesto u Serie A gdje ih ovog vikenda čeka dvoboj s trećeplasiranom Romom. Susret je na rasporedu 1. ožujka u 20.45 sati.