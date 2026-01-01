Obavijesti

Sport

Komentari 0
KUP NACIJA ZA ZABORAV

Neviđena situacija u Gabonu. Vlada raspustila reprezentaciju i protjerala ikonu Aubameyanga

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Neviđena situacija u Gabonu. Vlada raspustila reprezentaciju i protjerala ikonu Aubameyanga
Foto: Yves Herman

Gabon je imao Afrički kup nacija za zaborav. Puno se očekivalo od njih na spomenutom natjecanju, ali ispali su u skupini. Vlada Gabona reagirala je drastično i odlučila raspustiti reprezentaciju te protjerati pojedine igrače

Gabon je imao turnir za zaborav na Afričkom kupu nacija. Natjecanje su u grupi F završili na zadnjoj poziciji iza Obale Bjelokosti, Kameruna i Mozambika. Izgubili su redom od Kameruna (1-0), Mozambika (3-2) i u srijedu od Obale Bjelokosti (3-2). Ključni je bio poraz od Bjelokošćana jer su vodili 2-0, a potom primili tri pogotka za novi poraz. Bila je to kap koja je prelila čašu u očima privremenog ministra sporta Simplicea-Désiréa Mamboule.

Mamboula je, uz kolege u vladi, odlučio napraviti drastičnu mjeru nakon katastrofalnog izdanja reprezentacije na najjačem kontinentalnom natjecanju. U srijedu, odmah nakon poraza, na javnoj televiziji je obznanio kako se nogometna reprezentacija Gabona raspušta do daljnjega, izbornik Thierry Mouyouma i njegov stožer dobili su otkaz, a iz ekipe protjerani su Bruno Ecuelea Manga i najbolji igrač Pierre-Emerick Aubameyang koji zbog ozljede nije nastupio na zadnjem susretu u skupini.

Video u kojem Mamboula ima javni govor iznosi obrisan je s društvenih mreža, a prije javne kritike ministra oglasio se i predsjednik Gabona Brice Oligui Nguema koji je rekao da reprezentaciji nedostaje taktika u igri te da ne iskorištavaju sve dane resurse za poboljšanje igre.

Gabonska nogometna reprezentacija je 78. na Fifinoj listi najboljih reprezentacija svijeta. Najviše su bili na 30. poziciji, a u najnovijem ažuriranju poretka nisu mijenjali mjesto. Njihova protjerana legenda Manga ima najviše nastupa za reprezentaciju (114), a 'Auba' je najbolji strijelac s 40 golova u 83 nastupa. Nisu se uspjeli kvalificirati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem
FOTO: KRAH OLIMPIJSKOG SNA

Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san! Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026