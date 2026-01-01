Neviđena situacija u Gabonu. Vlada raspustila reprezentaciju i protjerala ikonu Aubameyanga

Gabon je imao turnir za zaborav na Afričkom kupu nacija. Natjecanje su u grupi F završili na zadnjoj poziciji iza Obale Bjelokosti, Kameruna i Mozambika. Izgubili su redom od Kameruna (1-0), Mozambika (3-2) i u srijedu od Obale Bjelokosti (3-2). Ključni je bio poraz od Bjelokošćana jer su vodili 2-0, a potom primili tri pogotka za novi poraz. Bila je to kap koja je prelila čašu u očima privremenog ministra sporta Simplicea-Désiréa Mamboule.

Mamboula je, uz kolege u vladi, odlučio napraviti drastičnu mjeru nakon katastrofalnog izdanja reprezentacije na najjačem kontinentalnom natjecanju. U srijedu, odmah nakon poraza, na javnoj televiziji je obznanio kako se nogometna reprezentacija Gabona raspušta do daljnjega, izbornik Thierry Mouyouma i njegov stožer dobili su otkaz, a iz ekipe protjerani su Bruno Ecuelea Manga i najbolji igrač Pierre-Emerick Aubameyang koji zbog ozljede nije nastupio na zadnjem susretu u skupini.

Video u kojem Mamboula ima javni govor iznosi obrisan je s društvenih mreža, a prije javne kritike ministra oglasio se i predsjednik Gabona Brice Oligui Nguema koji je rekao da reprezentaciji nedostaje taktika u igri te da ne iskorištavaju sve dane resurse za poboljšanje igre.

Gabonska nogometna reprezentacija je 78. na Fifinoj listi najboljih reprezentacija svijeta. Najviše su bili na 30. poziciji, a u najnovijem ažuriranju poretka nisu mijenjali mjesto. Njihova protjerana legenda Manga ima najviše nastupa za reprezentaciju (114), a 'Auba' je najbolji strijelac s 40 golova u 83 nastupa. Nisu se uspjeli kvalificirati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.