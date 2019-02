Nevin trunuo u zatvoru, sad su ga pustili! Vraća se nogometu

Sjećate se Hakeema Al-Araibija? Bahreinski nogometaš u domovini je bio proganjan pa je pobjegao u Australiju da bi na medenom mjesecu završio u užasu tajlandskog zatvora.

Prije mjesec-dva njegova je stravična priča bila dio udarnih vijesti svih svjetskih medija i polako je nestajala nada u bilo kakav završetak osim tragičnog. Ostali su samo hashtag #SaveHakeem na društvenim mrežama i čekanje.

No bivši australski reprezentativac, a danas sportski komentator i veliki borac za ljudska prava Craig Foster upregnuo je sve diplomatske resurse koje se upregnuti dalo i - uspio. Uz pomoć sugestija s najviših pozicija australske Vlade i različitih ministarstava Hakeem je oslobođen, već se vratio u svoju novu domovinu Australiju i uskoro će opet na travnjak u dresu svog kluba, australskog trećeligaša Pascoe Vale FC!

Tajlanđani su ga vratili u lancima, mršavog i traumatiziranog, ali opet je slobodan i - živ:

Foto: Athit Perawongmetha

Skoro je stigao zaigrati barem jednu simboličnu minutu protiv Bentleigh Greensa, ali nije mu bilo krivo što je malo zakasnio na utakmicu na kojoj su njega i velikog čovjeka Craiga Fostera dočekale ovacije i skandiranja 'Volimo te, Hakeem'!

Hakeem & @Craig_Foster walk onto a sunny pitch at @pvfc_official for the first home game of the season pic.twitter.com/ZLUNYZSyK6