NIŠTA OD POLJSKE

Nevistiću propao transfer. Ostat će u Dinamu do kraja sezone...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nevistić ostaje u Dinamu! Transfer u Poljsku propao, a pitanje je što će biti s njim na ljeto. Sve će ovisiti o situaciji s Dominikom Livakovićem i pregovorima s Fenerbahčeom

Dinamo je u Dominiku Livakoviću našao upravo ono što mu treba. Sigurnost na golu. Svi drugi golmani pali su u drugi plan čim se "jedinica" hrvatske reprezentacije vratila u Maksimir. To je otvorilo pitanje što će biti s Ivanom Nevistićem. Bio je nadomak odlaska u poljsku Cracoviju, ali od tog transfera ipak neće biti ništa.

Iako je praktički sve bilo spremno za Nevistićev odlazak u Poljsku, što je jednom prilikom i izjavio Mario Kovačević, transfer je propao. Pregovori su zapeli pri kraju, a srijeda je zadnji dan prijelaznog roka u Poljskoj pa se ništa više ne stigne realizirati. Tako će Nevistić ostati u Dinamu do kraja ove sezone, a na ljeto će se vidjeti što i kako s njim.

Nevistića ugovor za Dinamo veže do 2028. godine, a sve vjerojatno ovisi o situaciji s Livakovićem. On je u Maksimir stigao na posudbu iz Fenerbahčea za 200.000 eura, ali bez opcije otkupa. Ipak, za očekivati je da će "modri" i turski klub početi razgovore o transferu i mogućem ostanku Livakovića u Zagrebu pa će to utjecati na situaciju oko Nevistića. Za sada je Nevistić u momčadi i vratio se u rotaciju.

