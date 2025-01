Nevjerojatan niz Zadra: Sedmi put zaredom pobijedio Cibonu!

Košarkaši Zadra pobijedili su Cibonu 77-65 (23-19, 17-12, 21-14, 16-20) u utakmici 16. kola domaćeg prvenstva, koja je odigrana u nedjelju u Košarkaškom centru "Dražen Petrović".

To je četvrta ovosezonska pobjeda Zadra nad Cibonom i sedma zaredom u međusobnim dvobojima.

Mihailović predvodio Zadrane

Momčad Danijela Jusupa je bila uvjerljivo bolja i, osim početne prednosti Cibone, kontrolirala je rezultat tijekom cijelog dvoboja, drugog u protekla tri dana, jer su Zadrani u svojoj dvorani u petak slavili i u utakmici ABA lige.

I u Zagrebu je najefikasniji igrač Zadra bio Vladimir Mihailović s 24 koša, a velik doprinos je dao Tyler Wahl s 15 poena i 10 skokova. Krševan Klarica je ubacio 13 koševa, a Lovro Mazalin je spojio 12 poena i 10 skokova.

Sesar isključen

U Ciboninom sastavu najbolji je bio Krešimir Radovčić s 24 koša i pet asistencija, a 11 poena je ubacio Domagoj Vuković. Cibona je posljednjih 15 minuta dvoboja bila bez glavnog trenera Josipa Sesara, koji je isključen, jer je zaradio dvije tehničke pogreške.

- Bila je to teška utakmica. Znali smo da nas čeka izazovan susret, uvijek je ovdje teško igrati, pogotovo nakon što smo u samo dva dana odigrali utakmice u ovako intenzivnom ritmu, što je vrlo iscrpljujuće. Svi imaju problema s ozljedama, a imamo ih i mi, no unatoč tome bili smo odlučni ostvariti pobjedu, posebno nakon što smo prethodne dvije utakmice izgubili u hrvatskom prvenstvu. Čestitam igračima na borbenosti i zahvaljujem navijačima što su nas podržali u velikom broju - rekao je trener Zadra Danijel Jusup dok je strateg Cibone istaknuo:

- Bila je to teška i ne baš lijepa utakmica, kao što su obično utakmice protiv Zadra. Držali smo se, ali nismo igrali onako kako smo trebali i smatram da smo morali biti puno agresivniji, čak agresivniji od njih. Nažalost, to nismo uspjeli ostvariti, ali idemo korak po korak jer sezona je još duga. Ostali smo bez još jednog igrača u rotaciji, pa ćemo morati pronaći način kako to nadoknaditi i pripremiti se za sljedeće izazove.

Zadar je na vrhu ljestvice s učinkom 14-2. Slijede ga Cedevita Junior s 12-4 i Split s 11-3. Cibona je na četvrtom mjestu s učinkom 9-7.

U ponedjeljak će se igrati posljednja utakmica 16. kola, u kojoj će Split od 19 sati ugostiti zagrebački Dinamo.