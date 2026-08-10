NEVJEROJATAN PODVIG VITE Hrvatska juniorka je svjetska viceprvakinja u bacanju koplja!

Veliki rezultat hrvatske atletike stigao je iz američkog Eugenea. Vita Barbić osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja na Svjetskom prvenstvu za atletičarke do 20 godina i tako prvi put u karijeri stala na postolje jednog globalnog natjecanja.

Za 18-godišnju Zagrepčanku ovo je još jedan u nizu velikih uspjeha, ali medalja iz Oregona posebno se ističe. Barbić je prije ovog natjecanja već imala četiri odličja s europskih natjecanja, no svjetska medalja dosad joj je nedostajala.

Do srebra je stigla hicem od 56,37 metara. Taj rezultat ostvarila je već u drugoj seriji, nakon što je natjecanje započela pokušajem od 51,36 metara. Kasnije više nije uspjela nadmašiti taj rezultat, ali niti jedna od preostalih natjecateljica osim pobjednice nije je uspjela prestići. Zlatom se okitila Aseel Osama Abdel Hamid. Egipćanka je najbolji hitac ostvarila u posljednjoj seriji i koplje je odletjelo 59,82 metra. Treće mjesto zauzela je Tajvanka Yu-Chin Tai s rezultatom 54,34.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Put do postolja nije bio potpuno miran za hrvatsku predstavnicu. Treći i četvrti pokušaj završili su joj kao nevažeći, dok je njezina glavna konkurentica u međuvremenu povećavala prednost. Abdel Hamid je prvo bacila 57,35, a potom u petoj seriji dodatno popravila rezultat na 58,28 metara. Barbić je u istoj seriji ostvarila 55,61.

U završnoj rundi obje su natjecateljice uspjele dodatno popraviti svoje rezultate, ali poredak je ostao isti. Egipćanka je uzela naslov, a hrvatska atletičarka završila je kao svjetska doprvakinja.

Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal - Bacanje koplja, žene | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zanimljivo je da je Abdel Hamid u Eugene stigla s boljim osobnim rekordom. Njezin najbolji rezultat prije prvenstva iznosio je 60,97 metara, dok je Barbić imala 60,71. Egipćanka je pritom gotovo godinu dana mlađa od hrvatske predstavnice.

Barbić je ovim rezultatom nastavila niz koji traje nekoliko godina. Bila je europska prvakinja do 20 godina 2025., godinu ranije osvojila je europsko zlato u kategoriji do 18 godina, a na istom prvenstvu uzela je i broncu u bacanju diska. Još 2023. godine slavila je na Europskom olimpijskom festivalu mladih. Ujedno je bila jedina predstavnica Europe među deset najboljih u finalu koplja u Eugeneu, što dodatno pokazuje koliko je konkurencija bila jaka.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

No, 18-godišnja članica Dinamo-Zrinjevca nema vremena za dugo slavlje. Iz SAD-a putuje ravno u Birmingham, gdje će se natjecati na seniorskom Europskom prvenstvu. Kvalifikacije koplja održavaju se u petak, a najbolju europsku konkurenciju očekuje finale u nedjelju.

Nakon prve svjetske medalje Barbić tako već ima novu priliku pokazati koliko može među seniorkama. Očekivanja ne skriva, ali pritisak joj zasad nije potreban – rezultati govore dovoljno.