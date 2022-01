Drugi tenisač svijeta i prvi nositelj Australian Opena Danil Medvjedev izborio je polufinale nakon teške bitke i preokreta protiv Felixa Augera Aliassimea. Rus je nakon četiri sata i 38 minuta igre slavio sa 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5, 6-4.

Inače nepogrješivi Rus u prvom setu nije izgledao kao prvi favorit za osvajanje naslova u Melbourneu. Medvjedev je, nakon Đokovića, najbolji tenisač na reternu na Touru, a u prvom je setu imao tek 28 posto (7/25) na prvom servisu, odnosnu 27 (3/11) na drugome servisu Kanađanina. Rus je izgubio servis pri rezultatu 5-5, no Kanađanin se prestrašio pa je set odlučen u tie breaku, gdje je ipak puno bolje odigrao 9. reket svijeta.

U drugom setu vidjeli smo jednu break loptu, ali ona je bila dovoljna i u konačnici presudna za drugi set. Rus je imao pokleknuo u prvom servis gemu drugog seta, i to nakon što je imao četiri gem-lopte.

Kanađanin je i u trećem setu ostao fokusiran na servisu i opet nije ponudio nijednu break loptu, dok je Medvjedev spasio svoju na 1-1. U tie breaku seta Medvjedev je bio nepogrješiv i osvojio svih pet poena na svojem servisu uz dva mini-breaka.

No, mladi Auger i dalje nije bio impresioniran, ponudio je break loptu na 4-4, ali s tri uzastopna poena došao do 5-4. Već u sljedećem gemu, Kanađanin je došao do meč lopte na servisu Medvjedeva, no ruka je zadrhtala, a Novak Đoković je uzdahnuo.

Bio je to presudan trenutak u meču jer je, do tad nezainteresirani, Medvjedev snažno stisnuo ruku i krenuo 'po svoje'. Odmah je uzeo break i mirno odservirao za 2-2 u setovima.

A na sličan je način došao Rus do vodstva i u odlučujućem, petom setu. Spasio je tri break lopte (dvije vezane) pri rezultatu 0-1, a u sljedećem gemu odmah uzvratio breakom, koji je sačuvao do kraja meča, iako je jednu break loptu ponudio na servisu za 5-3, i još dvije vezane na servisu za meč.

Iako se Đoković ponadao da bi mu Auger-Aliassime mogao pomoći da još neko vrijeme ostane na vrhu ATP ljestvice, to se zasad nije dogodilo, odnosno Rus još uvijek ima šanse postati prvi reket svijeta. Medvjedev će u polufinalu igrati Grka Stefanosa Tsitsipasa, koji je ranije u tri seta 'pomeo' Talijana Janika Sinnera. U drugom će polufinalu, pak, zaigrati Talijan Mateo Berrettini i Španjolac Rafael Nadal. Ako se u finalu susretnu Nadal i Medvjedev, Đoković će u svakom slučaju ostati bez 'nečega' - vrha ATP ljestvice ili će Nadal postati rekorder po broju Grand Slamova. Podsjetimo, Medvjedev je trenutno na 8935 bodova, dok Đoković ima 11015, no nakon završetka turnira izgubit će 2000 pa će biti na 9015, dok će Medvjedev u slučaju osvajanje titule dobiti 800 novih bodova budući da brani 1200 (izgubio u finalu) od prošle godine.