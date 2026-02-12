Nevjerojatan sprint norveškog fenomena: 'Kao da kasni na let'

Norveška skijaška superzvijezda Johannes Hosflot Klaebo potvrdio je status legende, no način na koji je stigao do sedmog olimpijskog zlata na Igrama u Milanu i Cortini pretvorio ga je u internetsku senzaciju. Njegov eksplozivni juriš uzbrdo u finalu klasičnog sprinta ostavio je konkurenciju u prašini, a snimka nevjerojatnog poteza obišla je svijet.

U utrci održanoj na stazi u Teseru, 29-godišnji Norvežanin je od početka nametnuo strahovit tempo. Iako su ga suparnici pokušali pratiti, Klaebova snaga i tehnika bili su na razini za sebe. Do ulaska u ciljnu ravninu stvorio je toliko veliku prednost da si je mogao dopustiti luksuz. Usporio je, naklonio se publici i ležerno pogledao unatrag gdje su se njegovi suparnici tek pojavljivali u daljini.

Osvojio je drugo zlato na ovim Igrama s vremenom 3:39,74, a ukupno sedmo u karijeri, čime se opasno približio rekordu od osam zlatnih medalja koji drže velikani Bjorn Daehlie, Ole Einar Bjorndalen i Marit Bjorgen. Srebro je pripalo Amerikancu Benu Ogdenu, koji je tako donio prvu olimpijsku medalju za američko muško skijaško trčanje nakon 50 godina, dok je broncu osvojio još jedan Norvežanin, 22-godišnji debitant Oskar Opstad Vike.

Ključni trenutak dogodio se na posljednjem, strmom usponu dugom 240 metara. Koristeći prepoznatljivu tehniku trčanja na skijama, poznatu kao "Klaebo-klyvet" (Klaebov korak), Norvežanin je preletio uzbrdicu. Prema mjerenjima, na usponu od sedam posto nagiba dosegao je nevjerojatnu brzinu od 18,4 km/h, što su američki komentatori usporedili s tempom trčanja milje (1,61 km) za manje od šest minuta. Korisnici interneta u čudu su komentirali njegovu snagu, a mnogi su se i našalili uspoređujući njegov bijeg s "djetetom koje bježi od spavanja" ili "osobom koja kasni na let".

Njegovi suparnici ostali su zapanjeni. Srebrni Ben Ogden najbolje je sažeo dojam koji je Klaebo ostavio.

​- Činilo se kao da se natječe u nekom sasvim drugom sportu. Kad se u svakoj utrci morate suočiti s Johannesom, znate da morate dati najbolju verziju sebe i nastaviti sanjati.

I doista, Klaebov potez nije bio samo demonstracija fizičke nadmoći, već i trenutak koji je skijaškom trčanju donio neočekivanu globalnu slavu, pokazavši svijetu zašto je Johannes Hosflot Klaebo jedan od najvećih sportaša Zimskih olimpijskih igara u povijesti.