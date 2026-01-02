Brondić je ove sezone prema Transfermarktu odigrao 17 utakmica za Eintracht Trier, a zabio je sedam golova uz pet asistencija. Igra kao središnji ili krilni ofenzivac
Nevjerojatan transfer Hrvata iz Njemačke! Oduševio u četvrtom rangu, sad ga čeka Liga prvaka
Mladi njemački napadač hrvatskih korijena Mateo Biondić (22) na korak je do ostvarenja sna svakog nogometaša: prelaska iz četvrtog ranga njemačkog nogometa u klub koji će igrati u Ligi prvaka, otkriva insajder za za transfere, talijanski novinar Fabrizio Romano, Prema Romanovoj objavi, belgijski prvoligaš Union Saint-Gilloise postigao je dogovor s njemačkim četvrtoligašem Eintracht Trierom oko transfera 22-godišnjeg napadača.
Biondića sada samo liječnički pregled dijeli od potpisa za klub koji je ove sezone dio najelitnijeg europskog natjecanja. Skautska služba belgijskog kluba već je poznata po pronalaženju "dragulja" u nižim ligama i manje praćenim nogometnim okruženjima.
Brondić je ove sezone prema Transfermarktu odigrao 17 utakmica za Eintracht Trier, a zabio je sedam golova uz pet asistencija. Igra kao središnji ili krilni ofenzivac, rođen je u Njemačkoj, a ima i hrvatsko državljanstvo.
