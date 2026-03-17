Nevjerojatna drama u Bayernu: Ovise o klincu, a on o zakonima

Piše Luka Tunjić,
Nevjerojatna drama u Bayernu: Ovise o klincu, a on o zakonima
Naime, bavarski div našao u neočekivanom pravnom labirintu. Problem leži u njemačkom zakonu o zaštiti mladih na radu, koji izričito zabranjuje maloljetnicima mlađim od 18 godina rad nakon 20 sati

Uoči uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atalante, Bayern München se ne suočava samo s velikom krizom ozljeda golmana, već i s bizarnom pravnom preprekom. Rješenje za njihove probleme na golu, šesnaestogodišnji talent Leonard Prescott, možda uopće neće smjeti nastupiti zbog njemačkog zakona o radu koji maloljetnicima zabranjuje rad nakon 20 sati.

Naime, bavarski div našao u neočekivanom pravnom labirintu. Problem leži u njemačkom zakonu o zaštiti mladih na radu , koji u članku 8(1) izričito zabranjuje maloljetnicima mlađim od 18 godina rad nakon 20 sati. Budući da utakmica Lige prvaka počinje u 21 sat i završava oko 23 sata, mladi Prescott legalno ne bi smio biti na terenu. 

Da bi Prescott dobio priliku za debi iz snova, klub mora ishoditi posebnu iznimku od nadležnog tijela za nadzor rada. Proces je sve samo ne jednostavan: potrebna je suglasnost oba roditelja, dječakovog pedijatra te njegove škole.

Tu je i još jedan zanimljiv detalj, čak i ako dobiju dozvolu, zakon nalaže minimalno 12 sati neprekidnog odmora nakon posla. To znači da nakon potencijalnog debija, Prescott idući dan ne bi smio trenirati prije podneva. 

Inače, Maarten Vandevoordt najmlađi je golman koji je debitirao u Ligi prvaka. Imao je 17 godina i 287 dana kada je debitirao za Genk 2019. godine u porazu (4-0) od Napolija. Mile Svilar je s 18 godina i 52 dana debitirao za Benficu. Prescott je rođen 23. rujna 2009. i može postati najmlađi golman u povijesti Lige prvaka.
 

Komentari 6
