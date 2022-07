Nevjerojatna drama u Umagu: Poljičak nakon 3 sata borbe izgubio u prvom ATP Tour meču

Pobjednik juniorskog Wimbledona Mili Poljičak (18) kročio je u seniorsku karijeru nakon povijesnog naslova na travnatom Grand Slamu. Nema bolje prilike za to od ATP-a u Umagu pred svojom publikom gdje je Poljičak na glavni turnir upao s pozivnicom.

No, nije išlo prema planu. Poljičak (ATP - 537) je izgubio svoj prvi meč na ATP Touru protiv Talijana Marca Cecchinata (ATP - 151) 1-6, 7-5, 2-6. Meč pun preokreta i uzbuđenja trajao je točno dva sata i 57 minuta.

Osjetilo se da je Mili pod pritiskom što se odrazilo na prvi set u kojem je imao čak pet break lopti, međutim niti jednu nije uspio iskoristiti.

Bilo je tu pogrešaka u skladu s njegovim godinama, lopta je išla u mrežu, ali i često van granica terena. Ipak, pobjednik Wimbledona uspio se sabrati u drugom pa odigrati znatno kvalitetnije. Jednom kada je spao pritisak, vidjeli smo nekoliko sjajnih poteza hrvatskog teniskog čuda.

Ispred sebe je imao znatno iskusnijeg protivnika, koji je znao odoljeti Poljičkovim napadima pa poentirati u svoju korist. Imao je Poljičak i 2-0 u drugom setu, pa 3-3 samo da bi čudesno spasio tri meč lopte. Talijan je pao mentalno, a Poljičak znao iskoristiti svoju šansu.

Zaigrao je puno bolje, na mahove dizao publiku na noge, nije uspio iskoristiti pet set lopti, ali zato mu je Cecchinato pomogao. Poljičak je skupio snage, iskoristio šestu break loptu i drugi set nevjerojatno pretvorio u svoju korist 7-5.

Treći nam je donio dobar početak Poljička koji je odservirao i poveo, no osjetio se umor na mladom Hrvatu. Talijan je vezao nekoliko dobrih poena i poveo 3-1, Mili je dva puta izgubio servis pa pao u zaostatak 4-1 i to je nažalost bio put bez povratka. Uspio je mili smanjiti na 5-2, no Cecchinato je izborio dvije vezane meč lopte, iskoristio prvu i uzeo treći set 6-2.

Ništa zato, bila je ovo vrlo dobra premijera mladog Splićanina, koji je na trenutke zabljesnuo i sigurno da ima taj "x" faktor u sebi. Trebat će još iskustva i mečeva, a onda će sve doći na svoje.

